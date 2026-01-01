نشر OpenBao بنقرة واحدة.
منصة إدارة الأسرار مفتوحة المصدر لتخزين مفاتيح API وكلمات المرور والشهادات وغيرها من البيانات الحساسة بشكل آمن.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام OpenBao؟
OpenBao هو شوكة مفتوحة المصدر مدفوعة بالمجتمع من HashiCorp Vault، تم بناؤها لتوفير إدارة آمنة ومركزية للأسرار للفرق والتطبيقات. يتيح لك تخزين الأسرار الديناميكية ومفاتيح التشفير وبيانات الاعتماد والوصول إليها وتدويرها من خلال واجهة برمجة تطبيقات موحدة دون نشر البيانات الحساسة عبر ملفات التكوين أو متغيرات البيئة.
استضافة OpenBao ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن أسرارك لا تغادر بنيتك التحتية أبدًا — لا توجد قيود على الاستخدام، ولا يوجد احتكار للموردين، ولا يوجد خطر من وصول مزود خدمة SaaS إلى بيانات اعتمادك. تحصل على مجموعة الميزات الكاملة المتوافقة مع Vault تحت سيطرتك.
الميزات الأساسية في OpenBao
أسرار ديناميكية
إنشاء بيانات اعتماد قصيرة الأجل عند الطلب لقواعد البيانات ومقدمي الخدمات السحابية، ويتم إلغاؤها تلقائيًا عند عدم الحاجة إليها.
مخزن مفتاح-قيمة مشفر
تخزين الأسرار العشوائية في حالة سكون باستخدام تشفير AES-256-GCM بحيث لا تتعرض القيم الحساسة أبدًا على القرص.
التحكم الدقيق في الوصول
حدد قواعد الوصول المستندة إلى السياسات التي تقيد الخدمات والمستخدمين الذين يمكنهم القراءة أو الكتابة أو سرد مسارات سرية محددة.
طرق مصادقة متعددة
مصادقة التطبيقات والمستخدمين عبر الرموز المميزة، وuserpass، وAppRole، وLDAP، وJWT، وطرق أخرى دون تغيير سير عملك.
تسجيل تدقيق كامل
يتم تسجيل كل طلب واستجابة في سجلات تدقيق مقاومة للتلاعب، مما يمنحك سجلاً كاملاً للامتثال والاستجابة للحوادث.
HTTP API و CLI
ادمج استرداد الأسرار في أي لغة أو مسار عمل باستخدام REST API أو bao CLI متعدد المنصات.
لماذا تشغّل OpenBao على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.