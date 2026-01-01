OpenBao هو شوكة مفتوحة المصدر مدفوعة بالمجتمع من HashiCorp Vault، تم بناؤها لتوفير إدارة آمنة ومركزية للأسرار للفرق والتطبيقات. يتيح لك تخزين الأسرار الديناميكية ومفاتيح التشفير وبيانات الاعتماد والوصول إليها وتدويرها من خلال واجهة برمجة تطبيقات موحدة دون نشر البيانات الحساسة عبر ملفات التكوين أو متغيرات البيئة.

استضافة OpenBao ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن أسرارك لا تغادر بنيتك التحتية أبدًا — لا توجد قيود على الاستخدام، ولا يوجد احتكار للموردين، ولا يوجد خطر من وصول مزود خدمة SaaS إلى بيانات اعتمادك. تحصل على مجموعة الميزات الكاملة المتوافقة مع Vault تحت سيطرتك.