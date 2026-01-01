انشر Docmost بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة ويكي تشاركية مفتوحة المصدر مع تحرير تعاوني آني، ورسوم بيانية، ومساحات للفرق.
اختر خطة VPS لـ Docmost
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Docmost؟
Docmost هو بديل حديث ومفتوح المصدر لـ Notion و Confluence، مصمم للفرق التي تحتاج إلى تحرير تعاوني في الوقت الفعلي دون التنازل عن الخصوصية الذي تفرضه المنصات المستضافة سحابيًا. يمكن لعدة مستخدمين تحرير نفس الصفحة في وقت واحد مع مزامنة خالية من التعارضات، بينما توفر المساحات فصلاً واضحًا بين الفرق أو المشاريع أو الأقسام.
استضافة Docmost ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن وثائقك الداخلية، وقراراتك المعمارية، ومحتوى قاعدة المعرفة الحساسة لا تغادر بنيتك التحتية أبدًا. توفر قاعدة بيانات PostgreSQL المضمنة وذاكرة التخزين المؤقت Redis الأداء والموثوقية التي يتطلبها التحرير التعاوني، مع تخزين دائم يحمي وثائقك عبر التحديثات.
الميزات الأساسية في Docmost
تحرير تعاوني في الوقت الحقيقي
يمكن لأعضاء فريق متعددين تعديل نفس الصفحة في وقت واحد بمزامنة خالية من التعارض تبدو فورية وطبيعية.
الرسم التخطيطي المدمج
Draw.io و Excalidraw و Mermaid متاحة مباشرة في المحرر، لذا تبقى الوثائق المرئية جنبًا إلى جنب مع المحتوى المكتوب.
منظمة فضائية
فصل المحتوى حسب الفريق أو المشروع أو القسم باستخدام مساحات فردية، لكل منها أعضاؤها الخاصون وإعدادات الأذونات.
أذونات دقيقة
تتيح لك مجموعات المستخدمين وضوابط الوصول على مستوى الصفحة مشاركة المحتوى المناسب مع الأشخاص المناسبين عبر مؤسستك.
تاريخ الإصدار الكامل
يتم تسجيل كل تغيير، حتى تتمكن من مراجعة المراجعات السابقة أو استعادة إصدار سابق لأي صفحة في أي وقت.
لماذا تشغّل Docmost على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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