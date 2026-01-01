Yao هو بيئة تشغيل تطبيقات متكاملة مفتوحة المصدر تتيح للمطورين بناء تطبيقات الويب، وواجهات برمجة تطبيقات REST، ولوحات تحكم إدارية عن طريق كتابة ملفات تهيئة JSON و YAML بدلاً من كود الواجهة الخلفية. في الأصل، كان محركًا منخفض الكود، تطور Yao v1.0 ليصبح منصة وكيل ذكاء اصطناعي مع تكامل أصلي لبروتوكول سياق النموذج (MCP)، وتنسيق متعدد الوكلاء، وواجهة دردشة محادثة مدمجة.

على عكس الأطر التقليدية، يأتي Yao كملف ثنائي واحد بلغة Go مع قاعدة بيانات SQLite مدمجة، ومحرك V8 JavaScript لخطافات TypeScript، ونظام واجهة مستخدم يتم عرضه من جانب الخادم — مما يجعله بيئة قائمة بذاتها لبناء وتشغيل تطبيقات الويب المدعومة بالذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى إدارة بيئات تشغيل أو قواعد بيانات منفصلة.