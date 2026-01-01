نشر Yao بنقرة واحدة.
بيئة تشغيل تطبيقات مفتوحة المصدر وإطار عمل وكيل الذكاء الاصطناعي لبناء تطبيقات الويب وواجهات برمجة التطبيقات بتكوين JSON.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Yao؟
Yao هو بيئة تشغيل تطبيقات متكاملة مفتوحة المصدر تتيح للمطورين بناء تطبيقات الويب، وواجهات برمجة تطبيقات REST، ولوحات تحكم إدارية عن طريق كتابة ملفات تهيئة JSON و YAML بدلاً من كود الواجهة الخلفية. في الأصل، كان محركًا منخفض الكود، تطور Yao v1.0 ليصبح منصة وكيل ذكاء اصطناعي مع تكامل أصلي لبروتوكول سياق النموذج (MCP)، وتنسيق متعدد الوكلاء، وواجهة دردشة محادثة مدمجة.
على عكس الأطر التقليدية، يأتي Yao كملف ثنائي واحد بلغة Go مع قاعدة بيانات SQLite مدمجة، ومحرك V8 JavaScript لخطافات TypeScript، ونظام واجهة مستخدم يتم عرضه من جانب الخادم — مما يجعله بيئة قائمة بذاتها لبناء وتشغيل تطبيقات الويب المدعومة بالذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى إدارة بيئات تشغيل أو قواعد بيانات منفصلة.
الميزات الأساسية في Yao
منشئ واجهة برمجة تطبيقات JSON
تحديد نقاط نهاية واجهة برمجة تطبيقات REST، ونماذج قواعد البيانات، ولوحات الإدارة بالكامل في ملفات تهيئة JSON/YAML، مما يلغي الحاجة إلى التعليمات البرمجية المتكررة للواجهة الخلفية.
تنسيق وكيل AI
يتيح لك دعم MCP الأصلي وتنفيذ الوكلاء المتعددين ربط أدوات الذكاء الاصطناعي، وتفويض المهام إلى وكلاء فرعيين، وتشغيل مهام سير عمل وكلاء متوازية من خلال تكوين واحد.
محرك V8 مدمج
قم بتشغيل منطق أعمال وخطافات TypeScript مباشرة داخل Yao باستخدام بيئة تشغيل JavaScript V8 المضمنة — لا يلزم تثبيت Node.js.
واجهة المستخدم المعروضة من الخادم
توفر SUI Pages نظام عرض من جانب الخادم قائم على المكونات لبناء واجهات أمامية كاملة بدون إطار عمل JavaScript منفصل.
بحث متجه مُدمج
يدعم البحث المتجه المتكامل، والرسم البياني المعرفي، وقدرات GraphRAG استرجاع المستندات الدلالي وميزات قاعدة المعارف المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
لماذا تشغّل Yao على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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