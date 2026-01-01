يجمع Prometheus مقاييس السلاسل الزمنية من البنية التحتية والتطبيقات الخاصة بك عبر نموذج HTTP قائم على السحب، ويخزنها في قاعدة بيانات TSDB محلية فعالة، ويكشف عن PromQL — لغة استعلام قوية لتقطيع أي مقياس وتجميعه والتنبيه بشأنه. بعد تخرجه من CNCF جنبًا إلى جنب مع Kubernetes، أصبح أساس المراقبة الذي اختارته فرق DevOps في شركات مثل GitLab و DigitalOcean و Uber.

يمنحك تشغيل Prometheus على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) استيعابًا غير محدود للمقاييس بتكلفة ثابتة، وتحكمًا كاملاً في فترات الكشط وفترات الاحتفاظ، وتكاملًا أصليًا مع Grafana و Alertmanager ومئات المصدرين المجتمعيين — دون رسوم سحابية لكل مقياس أو قيود على أخذ عينات البيانات.