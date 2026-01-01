نشر بروميثيوس بنقرة واحدة.
مجموعة أدوات المراقبة مفتوحة المصدر التي تخرجت من CNCF، والتي أصبحت المعيار الصناعي لجمع مقاييس السحابة الأصلية والتنبيهات.
اختر خطة VPS لـ Prometheus
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Prometheus؟
يجمع Prometheus مقاييس السلاسل الزمنية من البنية التحتية والتطبيقات الخاصة بك عبر نموذج HTTP قائم على السحب، ويخزنها في قاعدة بيانات TSDB محلية فعالة، ويكشف عن PromQL — لغة استعلام قوية لتقطيع أي مقياس وتجميعه والتنبيه بشأنه. بعد تخرجه من CNCF جنبًا إلى جنب مع Kubernetes، أصبح أساس المراقبة الذي اختارته فرق DevOps في شركات مثل GitLab و DigitalOcean و Uber.
يمنحك تشغيل Prometheus على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) استيعابًا غير محدود للمقاييس بتكلفة ثابتة، وتحكمًا كاملاً في فترات الكشط وفترات الاحتفاظ، وتكاملًا أصليًا مع Grafana و Alertmanager ومئات المصدرين المجتمعيين — دون رسوم سحابية لكل مقياس أو قيود على أخذ عينات البيانات.
الميزات الأساسية في Prometheus
PromQL لغة الاستعلام
تتيح لك لغة استعلام وظيفية مرنة تجميع البيانات وتحويلها وتنبيهك بشأن أي مجموعة من المقاييس عبر البنية التحتية بأكملها في الوقت الفعلي.
جمع قائم على السحب
يجمع بروميثيوس المقاييس من نقاط نهاية HTTP بجدول زمني قابل للتكوين، مما يسهل إضافة أهداف جديدة دون تغيير التطبيق المراقب.
اكتشاف الخدمات
تكتشف وتراقب عمليات الدمج الأصلية مع Kubernetes وConsul وEC2 والمزيد الخدمات الجديدة تلقائيًا فور تشغيلها دون الحاجة إلى تكوين يدوي.
قواعد التنبيه
حدد قواعد التنبيه المستندة إلى العتبة والاتجاه التي توجه الإشعارات عبر Alertmanager إلى Slack أو PagerDuty أو البريد الإلكتروني أو أي نقطة نهاية لـ webhook.
تكامل Grafana
بروميثيوس هو مصدر البيانات الافتراضي لـ Grafana، مما يتيح لوحات معلومات غنية وخرائط حرارية وتصور جميع مقاييسك بأقل قدر من الإعداد.
لماذا تشغّل Prometheus على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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