DokuWiki هي منصة ويكي خفيفة الوزن ومتوافقة مع المعايير، تخزن جميع المحتوى في ملفات نصية عادية بدلاً من قاعدة بيانات. يُبقي هذا التصميم القائم على الملفات الإعدادات في حدها الأدنى ويجعل النسخ الاحتياطي بسيطًا للغاية — ما عليك سوى نسخ الملفات. على الرغم من بساطته، يوفر DokuWiki تجربة تحرير كاملة الميزات، وتنظيمًا هرميًا للمساحات الاسمية، وضوابط وصول دقيقة، ونظامًا بيئيًا واسعًا للمكونات الإضافية يمكنه توسيع الوظائف دون إضافة تعقيد للبنية التحتية.

يُبقي الاستضافة الذاتية لـ DokuWiki على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) وثائقك خاصة ويمكن الوصول إليها بالكامل وفقًا لشروطك الخاصة. لا توجد رسوم لكل مستخدم، ولا توجد تبعيات على خدمات خارجية، ولا تغادر أي بيانات بنيتك التحتية — مما يجعله خيارًا موثوقًا به على المدى الطويل لويكيات داخلية، وكتيبات تشغيل فنية، وقواعد معرفة للفرق من أي حجم.