نشر DokuWiki بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة ويكي بسيطة بدون قاعدة بيانات للتوثيق التقني وقواعد المعرفة للفرق.
اختر خطة VPS لـ DokuWiki
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام DokuWiki؟
DokuWiki هي منصة ويكي خفيفة الوزن ومتوافقة مع المعايير، تخزن جميع المحتوى في ملفات نصية عادية بدلاً من قاعدة بيانات. يُبقي هذا التصميم القائم على الملفات الإعدادات في حدها الأدنى ويجعل النسخ الاحتياطي بسيطًا للغاية — ما عليك سوى نسخ الملفات. على الرغم من بساطته، يوفر DokuWiki تجربة تحرير كاملة الميزات، وتنظيمًا هرميًا للمساحات الاسمية، وضوابط وصول دقيقة، ونظامًا بيئيًا واسعًا للمكونات الإضافية يمكنه توسيع الوظائف دون إضافة تعقيد للبنية التحتية.
يُبقي الاستضافة الذاتية لـ DokuWiki على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) وثائقك خاصة ويمكن الوصول إليها بالكامل وفقًا لشروطك الخاصة. لا توجد رسوم لكل مستخدم، ولا توجد تبعيات على خدمات خارجية، ولا تغادر أي بيانات بنيتك التحتية — مما يجعله خيارًا موثوقًا به على المدى الطويل لويكيات داخلية، وكتيبات تشغيل فنية، وقواعد معرفة للفرق من أي حجم.
الميزات الأساسية في DokuWiki
لا حاجة لقاعدة بيانات
يتم تخزين كل المحتوى في ملفات نصية عادية، مما يلغي عبء إعداد وصيانة قاعدة البيانات الشائع في منصات الويكي الأخرى.
التحكم في الإصدار مدمج
يتم تتبع كل تعديل من خلال عرض فرق كامل وخيار استعادة بنقرة واحدة، لذلك لا يتم فقدان أي تغيير في المحتوى بشكل دائم.
التحكم المرن في الوصول
تتيح لك مجموعات المستخدمين والأذونات على مستوى الصفحة تقييد أو فتح أقسام الويكي للجمهور المناسب تمامًا.
بيئة إضافات ثرية
تضيف مئات من الإضافات المجتمعية ميزات مثل تمييز بناء الجملة، والرسوم البيانية، وقوائم المهام، والتكاملات دون لمس الكود الأساسي.
نسخ احتياطي سهل
نظرًا لأن المحتوى عبارة عن ملفات نصية بسيطة، فإن نسخ الويكي بالكامل احتياطيًا أمر بسيط مثل نسخ دليل واحد أو تضمينه في أي استراتيجية نسخ احتياطي قائمة على الملفات.
لماذا تشغّل DokuWiki على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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