نشر Posterizarr بنقرة واحدة.
مولد ملصقات تلقائي لـ Plex و Jellyfin و Emby يقوم بجلب وتركيب الأعمال الفنية من TMDB و Fanart و TVDB.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Posterizarr؟
Posterizarr هو أداة أتمتة مفتوحة المصدر تبني ملصقات وخلفيات وبطاقات عناوين جميلة بدون نصوص لمكتبة Plex أو Jellyfin أو Emby الخاصة بك. فهو يسحب الأعمال الفنية من Fanart.tv و TMDB و TVDB و Plex و IMDb، ثم يطبق تراكباتك وخطوطك وقواعد النص الخاصة بك بحيث تبدو كل فيلم وعرض وموسم متسقًا عبر المكتبة.
استضافة Posterizarr ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تمنحه وقت تشغيل مستقر وعرض نطاق ترددي مخصص اللازمين لتوليد الأعمال الفنية بكميات كبيرة دون مراقبة عبر آلاف العناصر. تتيح لك واجهة المستخدم الويب المضمنة إدارة الإعدادات ومراقبة التقدم وتشغيل المهام من المتصفح، بينما تحافظ عمليات التكامل مع Tautulli و Sonarr و Radarr على مظهر الإصدارات الجديدة مصقولًا لحظة وصولها إلى مكتبتك.
الميزات الأساسية في Posterizarr
واجهة مستخدم ويب كاملة
إدارة الإعدادات، ومراقبة النشاط، وتشغيل مهام النشر من واجهة متصفح حديثة بدلاً من تحرير ملفات JSON يدويًا.
Plex, Jellyfin, Emby
يولد أعمالًا فنية لجميع خوادم الوسائط الرئيسية الثلاثة ويكتب الأصول في بنية مجلد متوافقة مع Kometa لسهولة النقل.
عمل فني متعدد المصادر
يجلب الصور من Fanart.tv و TMDB و TVDB و Plex و IMDb بحيث يجد كل عنوان عملاً فنياً مصدرياً عالي الدقة وبدون نصوص.
تراكبات ونصوص مخصصة
طبق الخطوط والألوان والتدرجات وقواعد النص الخاصة بك لإنشاء نمط ملصق موحد عبر الأفلام والبرامج والمواسم.
تكامل مكدس Arr
يتم تشغيل المشغل تلقائيًا من Tautulli و Sonarr و Radarr بحيث تحصل الإصدارات الجديدة على ملصقات مطابقة بمجرد إضافتها.
النسخ الاحتياطي والأصول اليدوية
وحدات تخزين مخصصة لنسخ الأصول الاحتياطية والأعمال الفنية المنسقة يدويًا تحافظ على أمان الملصقات المخصصة عبر عمليات إعادة البناء والتحديثات.
لماذا تشغّل Posterizarr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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