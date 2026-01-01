Posterizarr هو أداة أتمتة مفتوحة المصدر تبني ملصقات وخلفيات وبطاقات عناوين جميلة بدون نصوص لمكتبة Plex أو Jellyfin أو Emby الخاصة بك. فهو يسحب الأعمال الفنية من Fanart.tv و TMDB و TVDB و Plex و IMDb، ثم يطبق تراكباتك وخطوطك وقواعد النص الخاصة بك بحيث تبدو كل فيلم وعرض وموسم متسقًا عبر المكتبة.

استضافة Posterizarr ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تمنحه وقت تشغيل مستقر وعرض نطاق ترددي مخصص اللازمين لتوليد الأعمال الفنية بكميات كبيرة دون مراقبة عبر آلاف العناصر. تتيح لك واجهة المستخدم الويب المضمنة إدارة الإعدادات ومراقبة التقدم وتشغيل المهام من المتصفح، بينما تحافظ عمليات التكامل مع Tautulli و Sonarr و Radarr على مظهر الإصدارات الجديدة مصقولًا لحظة وصولها إلى مكتبتك.