RustDesk هو نظام أساسي لسطح المكتب البعيد مفتوح المصدر مبني بلغة Rust، يوفر بديلاً مستضافًا ذاتيًا لـ TeamViewer و AnyDesk بدون قيود على الاستخدام أو قيود على المقاعد أو تكاليف ترخيص متكررة. ينشر مكونين للخادم — hbbs لإدارة الاتصال و hbbr للترحيل — مما يتيح اتصالات نظير إلى نظير مباشرة مع الرجوع التلقائي عند منع جدران الحماية للتوجيه المباشر.

استضافة خادم RustDesk ذاتيًا تعني أن جلسات الوصول عن بعد الخاصة بك لا يتم توجيهها أبدًا عبر بنية تحتية تابعة لجهة خارجية. تظل مفاتيح التشفير وسجلات الاتصال وسياسات الوصول تحت سيطرتك، مما يجعله مناسبًا لفرق تكنولوجيا المعلومات ذات متطلبات الامتثال الصارمة.