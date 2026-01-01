نشر RustDesk بنقرة واحدة.
خادم سطح مكتب بعيد مفتوح المصدر يمنحك تحكمًا كاملاً في الوصول الآمن عن بُعد، بدون رسوم اشتراك أو توجيه البيانات عبر أطراف ثالثة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام RustDesk؟
RustDesk هو نظام أساسي لسطح المكتب البعيد مفتوح المصدر مبني بلغة Rust، يوفر بديلاً مستضافًا ذاتيًا لـ TeamViewer و AnyDesk بدون قيود على الاستخدام أو قيود على المقاعد أو تكاليف ترخيص متكررة. ينشر مكونين للخادم — hbbs لإدارة الاتصال و hbbr للترحيل — مما يتيح اتصالات نظير إلى نظير مباشرة مع الرجوع التلقائي عند منع جدران الحماية للتوجيه المباشر.
استضافة خادم RustDesk ذاتيًا تعني أن جلسات الوصول عن بعد الخاصة بك لا يتم توجيهها أبدًا عبر بنية تحتية تابعة لجهة خارجية. تظل مفاتيح التشفير وسجلات الاتصال وسياسات الوصول تحت سيطرتك، مما يجعله مناسبًا لفرق تكنولوجيا المعلومات ذات متطلبات الامتثال الصارمة.
الميزات الأساسية في RustDesk
بدون رسوم اشتراك
يزيل تكاليف الترخيص لكل مقعد النموذجية لحلول سطح المكتب البعيد التجارية، مما يجعله اقتصاديًا للفرق النامية.
التشفير من طرف إلى طرف
جميع الجلسات عن بعد مشفرة، مع تخزين مفاتيح التشفير على الخادم الخاص بك بدلاً من مزود تجاري.
عملاء متعددة المنصات
تطبيقات العميل متوفرة لأنظمة Windows و macOS و Linux و Android و iOS، مما يتيح الوصول عن بعد من أي جهاز تقريبًا.
P2P مع ترحيل احتياطي
ينشئ اتصالات مباشرة من نظير إلى نظير للحصول على أفضل أداء، مع الرجوع تلقائيًا إلى الترحيل عندما تتدخل NAT أو جدران الحماية.
وصول غير مراقب
يدعم جلسات عن بعد غير مراقبة لإدارة الخوادم وصيانة ما بعد ساعات العمل دون الحاجة إلى وجود شخص عند الجهاز البعيد.
لماذا تشغّل RustDesk على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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