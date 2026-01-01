Rybbit هي منصة تحليلات ويب تضع الخصوصية في المقام الأول، مصممة كبديل حديث لـ Google Analytics. توفر مشاهدات الصفحات، والجلسات، ومعدلات الارتداد، والمحيلين، والبيانات الجغرافية، وإعادة تشغيل الجلسات دون استخدام ملفات تعريف الارتباط أو التتبع عبر المواقع — مما يجعل الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) خاصية مدمجة بدلاً من كونه مجرد فكرة لاحقة.

مدعومة بـ ClickHouse لتخزين الأحداث عالي الأداء وPostgreSQL لبيانات التطبيق، تتعامل Rybbit مع أحجام كبيرة من الأحداث مع استعلامات لوحة معلومات سريعة. تُزيل الاستضافة الذاتية رسوم كل موقع وقيود الاحتفاظ بالبيانات، مما يمنحك ملكية كاملة لبيانات الزوار عبر جميع ممتلكاتك.