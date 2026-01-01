TrailBase هو بديل لـ Firebase، يعمل في أقل من ميلي ثانية، قابل للتنفيذ كملف واحد، ومبني على Rust و SQLite و Wasmtime. يضم واجهات برمجة تطبيقات REST وواجهات برمجة تطبيقات في الوقت الفعلي آمنة من حيث النوع، ومصادقة قائمة على JWT مع موفري OAuth2، وبيئة تشغيل WebAssembly مدمجة لمنطق الخادم المخصص، ولوحة تحكم إدارية مصقولة في ملف ثنائي واحد — بحيث يتم شحن الواجهة الخلفية الكاملة كعملية واحدة بدون قاعدة بيانات خارجية للتشغيل.

استضافة TrailBase ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تبقي سجلات المستخدمين وبيانات التطبيق ورموز المصادقة تحت سيطرتك الكاملة، وتلغي تسعير BaaS لكل طلب، وتمنحك زمن انتقال يمكن التنبؤ به بفضل تخزين SQLite المحلي. حزم تطوير البرامج (SDKs) للعملاء لـ TypeScript و Dart و Python و Rust و Go و Swift و Kotlin و C# تسهل التكامل مع تطبيقات الويب والجوال.