نشر TrailBase بنقرة واحدة.
بديل Firebase مفتوح المصدر مع واجهات برمجة تطبيقات آمنة من حيث النوع، واشتراكات في الوقت الفعلي، ومصادقة، وواجهة مستخدم إدارية في ملف تنفيذي واحد.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام TrailBase؟
TrailBase هو بديل لـ Firebase، يعمل في أقل من ميلي ثانية، قابل للتنفيذ كملف واحد، ومبني على Rust و SQLite و Wasmtime. يضم واجهات برمجة تطبيقات REST وواجهات برمجة تطبيقات في الوقت الفعلي آمنة من حيث النوع، ومصادقة قائمة على JWT مع موفري OAuth2، وبيئة تشغيل WebAssembly مدمجة لمنطق الخادم المخصص، ولوحة تحكم إدارية مصقولة في ملف ثنائي واحد — بحيث يتم شحن الواجهة الخلفية الكاملة كعملية واحدة بدون قاعدة بيانات خارجية للتشغيل.
استضافة TrailBase ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تبقي سجلات المستخدمين وبيانات التطبيق ورموز المصادقة تحت سيطرتك الكاملة، وتلغي تسعير BaaS لكل طلب، وتمنحك زمن انتقال يمكن التنبؤ به بفضل تخزين SQLite المحلي. حزم تطوير البرامج (SDKs) للعملاء لـ TypeScript و Dart و Python و Rust و Go و Swift و Kotlin و C# تسهل التكامل مع تطبيقات الويب والجوال.
الميزات الأساسية في TrailBase
APIs آمنة من حيث النوع
حدد المجموعات في واجهة المستخدم الإدارية، ويقوم TrailBase تلقائيًا بإنشاء نقاط نهاية REST آمنة من حيث النوع باستخدام مخطط JSON، مما يلغي الحاجة إلى التعليمات البرمجية CRUD الهشة المكتوبة يدويًا.
اشتراكات لحظية
تتيح واجهات برمجة التطبيقات في الوقت الفعلي القائمة على الدفع للعملاء الاشتراك في تغييرات السجلات والبقاء متزامنين دون الحاجة إلى الاستقصاء، وهي مثالية للتطبيقات التعاونية والتطبيقات التي تتلقى تحديثات مباشرة.
بيئة تشغيل WebAssembly
تشغيل منطق مخصص من جانب الخادم مكتوب بلغة JavaScript أو Rust أو Go كمكونات WASM معزولة، دون الحاجة إلى إعادة بناء الخادم أو إعادة تشغيله.
المصادقة المدمجة
تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني/كلمة المرور بالإضافة إلى موفري OAuth2 مثل Google و Discord تعمل مباشرةً باستخدام JWT ورموز التحديث — لا تتطلب خدمة هوية منفصلة.
لوحة تحكم المسؤول
تتيح لك واجهة مستخدم ويب مدمجة إدارة الجداول وتصفح السجلات وتكوين المصادقة وفحص السجلات دون الحاجة إلى كتابة استدعاءات SQL أو REST يدويًا.
ثنائي واحد على SQLite
كل شيء يعمل من ملف تنفيذي واحد مكتوب بلغة Rust ومدعوم بقاعدة بيانات SQLite، لذلك تظل عمليات النشر بسيطة وتظل الاستعلامات سريعة بدون خادم قاعدة بيانات منفصل.
لماذا تشغّل TrailBase على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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