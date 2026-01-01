خصم يصل إلى 68% على TrailBase

نشر TrailBase بنقرة واحدة.

بديل Firebase مفتوح المصدر مع واجهات برمجة تطبيقات آمنة من حيث النوع، واشتراكات في الوقت الفعلي، ومصادقة، وواجهة مستخدم إدارية في ملف تنفيذي واحد.

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خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
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نشر TrailBase بنقرة واحدة.

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خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
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تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام TrailBase؟

TrailBase هو بديل لـ Firebase، يعمل في أقل من ميلي ثانية، قابل للتنفيذ كملف واحد، ومبني على Rust و SQLite و Wasmtime. يضم واجهات برمجة تطبيقات REST وواجهات برمجة تطبيقات في الوقت الفعلي آمنة من حيث النوع، ومصادقة قائمة على JWT مع موفري OAuth2، وبيئة تشغيل WebAssembly مدمجة لمنطق الخادم المخصص، ولوحة تحكم إدارية مصقولة في ملف ثنائي واحد — بحيث يتم شحن الواجهة الخلفية الكاملة كعملية واحدة بدون قاعدة بيانات خارجية للتشغيل.

استضافة TrailBase ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تبقي سجلات المستخدمين وبيانات التطبيق ورموز المصادقة تحت سيطرتك الكاملة، وتلغي تسعير BaaS لكل طلب، وتمنحك زمن انتقال يمكن التنبؤ به بفضل تخزين SQLite المحلي. حزم تطوير البرامج (SDKs) للعملاء لـ TypeScript و Dart و Python و Rust و Go و Swift و Kotlin و C# تسهل التكامل مع تطبيقات الويب والجوال.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في TrailBase

APIs آمنة من حيث النوع

حدد المجموعات في واجهة المستخدم الإدارية، ويقوم TrailBase تلقائيًا بإنشاء نقاط نهاية REST آمنة من حيث النوع باستخدام مخطط JSON، مما يلغي الحاجة إلى التعليمات البرمجية CRUD الهشة المكتوبة يدويًا.

اشتراكات لحظية

تتيح واجهات برمجة التطبيقات في الوقت الفعلي القائمة على الدفع للعملاء الاشتراك في تغييرات السجلات والبقاء متزامنين دون الحاجة إلى الاستقصاء، وهي مثالية للتطبيقات التعاونية والتطبيقات التي تتلقى تحديثات مباشرة.

بيئة تشغيل WebAssembly

تشغيل منطق مخصص من جانب الخادم مكتوب بلغة JavaScript أو Rust أو Go كمكونات WASM معزولة، دون الحاجة إلى إعادة بناء الخادم أو إعادة تشغيله.

المصادقة المدمجة

تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني/كلمة المرور بالإضافة إلى موفري OAuth2 مثل Google و Discord تعمل مباشرةً باستخدام JWT ورموز التحديث — لا تتطلب خدمة هوية منفصلة.

لوحة تحكم المسؤول

تتيح لك واجهة مستخدم ويب مدمجة إدارة الجداول وتصفح السجلات وتكوين المصادقة وفحص السجلات دون الحاجة إلى كتابة استدعاءات SQL أو REST يدويًا.

ثنائي واحد على SQLite

كل شيء يعمل من ملف تنفيذي واحد مكتوب بلغة Rust ومدعوم بقاعدة بيانات SQLite، لذلك تظل عمليات النشر بسيطة وتظل الاستعلامات سريعة بدون خادم قاعدة بيانات منفصل.

لماذا تشغّل TrailBase على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

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