نشر SmokePing بنقرة واحدة.
مراقب طويل الأمد لوقت الاستجابة وفقدان الحزم الذي يصور تذبذب الشبكة وإمكانية الوصول إليها كرسوم بيانية RRD ضبابية.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام SmokePing؟
SmokePing هو مراقب زمن انتقال طويل الأمد يقوم بفحص الأهداف على فترات منتظمة ويعرض النتائج كرسوم بيانية RRD ضبابية، حيث يصور شريط الألوان حول المتوسط التذبذب وفقدان الحزم بنظرة سريعة. تم تطويره بواسطة توبياس أويتيكر (مؤلف MRTG و RRDtool)، وقد كان الأداة الفعلية لإمكانية الوصول إلى الشبكة لمزودي خدمة الإنترنت ومقدمي الاستضافة والمختبرات المنزلية لأكثر من عشرين عامًا.
تمنحك استضافة SmokePing ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) نقطة مراقبة دائمة لقياس كيفية رؤية موقع ثابت لبقية الإنترنت — وهو مفيد لتشخيص مشكلات مزود خدمة الإنترنت، ومقارنة مزودي النقل، ومراقبة امتثال اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) للمواقع البعيدة، والاحتفاظ بسجل طويل الأمد لمدى إمكانية الوصول إلى خدماتك. يأتي النشر مزودًا بوحدات تخزين دائمة لكل من التكوين وقاعدة بيانات RRD التاريخية.
الميزات الأساسية في SmokePing
رسوم بيانية RRD ضبابية
ارسم متوسط زمن الوصول مع شريط ملون يوضح التباين وفقدان الحزم في صورة واحدة، مما يجعل التذبذب والانقطاعات الجزئية مرئية على الفور.
أنواع مسابير متعددة
ادمج فحوصات ICMP ping وTCP ping وDNS وHTTP وFPing وCurl في مثيل واحد لمراقبة مسارات الشبكة وإمكانية الوصول إلى التطبيقات معًا.
أهداف هرمية
تجميع الأهداف في أقسام منظمة على شكل شجرة بحيث تظل لوحات المعلومات قابلة للقراءة عند مراقبة العديد من المضيفين عبر المناطق أو المواقع أو مقدمي الخدمات.
تنبيهات الحد
إصدار تنبيهات عبر البريد الإلكتروني أو تعتمد على نصوص برمجية عندما يتجاوز هدف عتبات الفقدان أو زمن الاستجابة القابلة للضبط لفترة زمنية مستمرة.
مجسات رئيسية / تابعة
قم بتشغيل عقد SmokePing إضافية كعقد تابعة في نقاط مراقبة بعيدة واجمع نتائجها في واجهة المستخدم الرئيسية للمراقبة متعددة المواقع.
الاحتفاظ طويل الأمد
تحتفظ قواعد بيانات RRD من نوع Round-robin بعروض يومية وأسبوعية وشهرية وسنوية مع استخدام ثابت للقرص، وهي مثالية لاكتشاف التدهورات طويلة الأمد.
لماذا تشغّل SmokePing على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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