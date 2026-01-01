خصم يصل إلى 68% على SmokePing

نشر SmokePing بنقرة واحدة.

مراقب طويل الأمد لوقت الاستجابة وفقدان الحزم الذي يصور تذبذب الشبكة وإمكانية الوصول إليها كرسوم بيانية RRD ضبابية.

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خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
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نشر SmokePing بنقرة واحدة.

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خصم 64%
KVM 1
879
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اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
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KVM 2
1,119
429/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام SmokePing؟

SmokePing هو مراقب زمن انتقال طويل الأمد يقوم بفحص الأهداف على فترات منتظمة ويعرض النتائج كرسوم بيانية RRD ضبابية، حيث يصور شريط الألوان حول المتوسط التذبذب وفقدان الحزم بنظرة سريعة. تم تطويره بواسطة توبياس أويتيكر (مؤلف MRTG و RRDtool)، وقد كان الأداة الفعلية لإمكانية الوصول إلى الشبكة لمزودي خدمة الإنترنت ومقدمي الاستضافة والمختبرات المنزلية لأكثر من عشرين عامًا.

تمنحك استضافة SmokePing ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) نقطة مراقبة دائمة لقياس كيفية رؤية موقع ثابت لبقية الإنترنت — وهو مفيد لتشخيص مشكلات مزود خدمة الإنترنت، ومقارنة مزودي النقل، ومراقبة امتثال اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) للمواقع البعيدة، والاحتفاظ بسجل طويل الأمد لمدى إمكانية الوصول إلى خدماتك. يأتي النشر مزودًا بوحدات تخزين دائمة لكل من التكوين وقاعدة بيانات RRD التاريخية.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في SmokePing

رسوم بيانية RRD ضبابية

ارسم متوسط زمن الوصول مع شريط ملون يوضح التباين وفقدان الحزم في صورة واحدة، مما يجعل التذبذب والانقطاعات الجزئية مرئية على الفور.

أنواع مسابير متعددة

ادمج فحوصات ICMP ping وTCP ping وDNS وHTTP وFPing وCurl في مثيل واحد لمراقبة مسارات الشبكة وإمكانية الوصول إلى التطبيقات معًا.

أهداف هرمية

تجميع الأهداف في أقسام منظمة على شكل شجرة بحيث تظل لوحات المعلومات قابلة للقراءة عند مراقبة العديد من المضيفين عبر المناطق أو المواقع أو مقدمي الخدمات.

تنبيهات الحد

إصدار تنبيهات عبر البريد الإلكتروني أو تعتمد على نصوص برمجية عندما يتجاوز هدف عتبات الفقدان أو زمن الاستجابة القابلة للضبط لفترة زمنية مستمرة.

مجسات رئيسية / تابعة

قم بتشغيل عقد SmokePing إضافية كعقد تابعة في نقاط مراقبة بعيدة واجمع نتائجها في واجهة المستخدم الرئيسية للمراقبة متعددة المواقع.

الاحتفاظ طويل الأمد

تحتفظ قواعد بيانات RRD من نوع Round-robin بعروض يومية وأسبوعية وشهرية وسنوية مع استخدام ثابت للقرص، وهي مثالية لاكتشاف التدهورات طويلة الأمد.

لماذا تشغّل SmokePing على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

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