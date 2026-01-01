SmokePing هو مراقب زمن انتقال طويل الأمد يقوم بفحص الأهداف على فترات منتظمة ويعرض النتائج كرسوم بيانية RRD ضبابية، حيث يصور شريط الألوان حول المتوسط التذبذب وفقدان الحزم بنظرة سريعة. تم تطويره بواسطة توبياس أويتيكر (مؤلف MRTG و RRDtool)، وقد كان الأداة الفعلية لإمكانية الوصول إلى الشبكة لمزودي خدمة الإنترنت ومقدمي الاستضافة والمختبرات المنزلية لأكثر من عشرين عامًا.

تمنحك استضافة SmokePing ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) نقطة مراقبة دائمة لقياس كيفية رؤية موقع ثابت لبقية الإنترنت — وهو مفيد لتشخيص مشكلات مزود خدمة الإنترنت، ومقارنة مزودي النقل، ومراقبة امتثال اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) للمواقع البعيدة، والاحتفاظ بسجل طويل الأمد لمدى إمكانية الوصول إلى خدماتك. يأتي النشر مزودًا بوحدات تخزين دائمة لكل من التكوين وقاعدة بيانات RRD التاريخية.