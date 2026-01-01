نشر Yarn بنقرة واحدة.
منصة تدوين مصغر مستضافة ذاتيًا ولامركزية، مبنية على صيغة twtxt، بدون إعلانات أو تتبع أو احتكار الموردين.
اختر خطة VPS لـ Yarn
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Yarn؟
يارن هي منصة تواصل اجتماعي لامركزية ومستضافة ذاتيًا تجمع بين التدوين المصغر على غرار تويتر وتنسيق موجز twtxt المفتوح. كل "بود" (pod) هو مثيل مستقل يتحد مع "بودات" يارن الأخرى وأي موجز twtxt على الويب المفتوح، مما يتيح للمستخدمين متابعة الأشخاص عبر الخوادم دون الاعتماد على مزود واحد. لا يجمع البرنامج أي معلومات شخصية، ولا يعرض إعلانات، ولا يشحن تحليلات — فالمحتوى ورسوم بيانية المتابعين تعود بالكامل لمشغل الـ "بود".
تشغيل "بود" يارن الخاص بك على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على المحادثات والوسائط والهوية تحت نطاقك الخاص. خادم yarnd المبني بلغة Go خفيف الوزن، ويحتفظ بكل شيء في قاعدة بيانات مدمجة واحدة، ويدعم "بودات" المستخدم الفردي والمتعدد مع تحميلات الوسائط، والمحادثات المتسلسلة، وموجزات RSS/Atom الكاملة.
الميزات الأساسية في Yarn
خلاصات twtxt اللامركزية
ينشر كل حساب موجز twtxt محمولاً يمكن لأي بود Yarn أو عميل متوافق متابعته — لا توجد خوادم مركزية أو بروتوكولات احتكارية.
الخصوصية حسب التصميم
لا تحليلات، ولا إعلانات، ولا تتبع من طرف ثالث — يارند يجمع فقط ما هو مطلوب لتشغيل البود نفسه.
سلاسل المحادثات
تسمح سلاسل الردود والإشارات والمواضيع للمناقشات بالبقاء مقروءة عبر المجموعات دون الاعتماد على جداول زمنية مركزية.
دعم الوسائط المدمج
قم بتحميل الصور والصوت والفيديو مباشرة إلى بودك الخاص مع تحويل ترميز ffmpeg الاختياري للتشغيل المباشر.
وحدات فردية أو متعددة المستخدمين
قم بتشغيل بود شخصي خاص بك أو افتح التسجيلات لاستضافة مجتمع — نفس الملف الثنائي يتعامل مع كلا نموذجي النشر.
ثنائي Go خفيف الوزن
يعمل خادم yarnd كملف ثنائي مجمّع واحد مع قاعدة بيانات bitcask مدمجة، مما يحافظ على انخفاض استهلاك الموارد في خطط VPS الصغيرة.
لماذا تشغّل Yarn على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
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استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.