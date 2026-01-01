يارن هي منصة تواصل اجتماعي لامركزية ومستضافة ذاتيًا تجمع بين التدوين المصغر على غرار تويتر وتنسيق موجز twtxt المفتوح. كل "بود" (pod) هو مثيل مستقل يتحد مع "بودات" يارن الأخرى وأي موجز twtxt على الويب المفتوح، مما يتيح للمستخدمين متابعة الأشخاص عبر الخوادم دون الاعتماد على مزود واحد. لا يجمع البرنامج أي معلومات شخصية، ولا يعرض إعلانات، ولا يشحن تحليلات — فالمحتوى ورسوم بيانية المتابعين تعود بالكامل لمشغل الـ "بود".

تشغيل "بود" يارن الخاص بك على خادم افتراضي خاص (VPS) يحافظ على المحادثات والوسائط والهوية تحت نطاقك الخاص. خادم yarnd المبني بلغة Go خفيف الوزن، ويحتفظ بكل شيء في قاعدة بيانات مدمجة واحدة، ويدعم "بودات" المستخدم الفردي والمتعدد مع تحميلات الوسائط، والمحادثات المتسلسلة، وموجزات RSS/Atom الكاملة.