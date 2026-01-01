نشر Glances بنقرة واحدة.
أداة لمراقبة الأنظمة متعددة المنصات توفر مقاييس في الوقت الفعلي لوحدة المعالجة المركزية والذاكرة والقرص والشبكة والحاويات عبر واجهة ويب.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Glances؟
Glances هي أداة شاملة لمراقبة الخوادم تجمع بين رؤية top و htop و iotop و df في واجهة ويب واحدة وموحدة. توفر مقاييس في الوقت الفعلي لوحدة المعالجة المركزية (CPU)، والذاكرة، والمبادلة، وإدخال/إخراج القرص، والشبكة، والعمليات، وحاويات Docker قيد التشغيل — بالإضافة إلى تنبيهات قابلة للتكوين عند تجاوز الحدود.
استضافة Glances ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تمنحك رؤية كاملة للبنية التحتية لخادمك دون إرسال بيانات الأداء إلى خدمات مراقبة خارجية. ينشر هذا القالب Glances مع وصول مقبس Docker للقراءة فقط ومساحة اسم PID للمضيف بحيث تكون مقاييس الحاوية ومستوى النظام مرئية بالكامل من واجهة HTTPS الآمنة.
الميزات الأساسية في Glances
مقاييس النظام في الوقت الحقيقي
راقب وحدة المعالجة المركزية، والذاكرة، والتبادل، ومتوسطات التحميل، وعمليات الإدخال/الإخراج للقرص، وعرض النطاق الترددي للشبكة، كل ذلك من لوحة تحكم ويب واحدة.
مراقبة حاويات Docker
يظهر استخدام وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والشبكة لكل حاوية جنبًا إلى جنب مع مقاييس النظام على مستوى المضيف في عرض واحد.
تنبيهات قابلة للتكوين
عيّن حدودًا لاستخدام وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والقرص لتشغيل تنبيهات تلقائية قبل أن يتسبب استنزاف الموارد في حدوث مشكلات.
تصدير المقاييس
تصدير بيانات الأداء إلى InfluxDB و Prometheus وقواعد بيانات السلاسل الزمنية الأخرى لتحليل الاتجاهات على المدى الطويل.
RESTful API
تتيح واجهة برمجة تطبيقات REST المدمجة عمليات تكامل مخصصة، واستعلامات برمجية، وتضمين المقاييس في لوحات معلومات أخرى.
لماذا تشغّل Glances على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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