مورفيك هو محرك بحث مفتوح المصدر مدعوم بالذكاء الاصطناعي يجمع بين نماذج اللغة الكبيرة والبحث في الويب في الوقت الفعلي لإنتاج إجابات منظمة وموثقة بالمصادر. بدلاً من قائمة الروابط المصنفة، يقرأ مورفيك محتوى الويب ويقوم بتجميعه ليحصل المستخدمون على استجابة مباشرة مع مراجع يمكنهم التحقق منها. وهو يدعم نماذج OpenAI و Anthropic و Google Gemini ونماذج Ollama المحلية، مما يتيح لك اختيار الواجهة الخلفية للذكاء الاصطناعي التي تناسب احتياجاتك.

تضمن استضافة مورفيك ذاتيًا الاحتفاظ بكل استعلام بحث وسجل محادثة على الخادم الخاص بك. تتضمن عملية النشر هذه SearXNG كواجهة خلفية للبحث، لذلك لا يلزم اشتراك في واجهة برمجة تطبيقات بحث خارجية — فقط مفتاح مزود الذكاء الاصطناعي وخادمك الافتراضي الخاص (VPS).