نشر Morphic بنقرة واحدة.
محرك بحث يعمل بالذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر يقدم إجابات توليدية وموثقة بدلاً من قوائم الروابط.
اختر خطة VPS لـ Morphic
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Morphic؟
مورفيك هو محرك بحث مفتوح المصدر مدعوم بالذكاء الاصطناعي يجمع بين نماذج اللغة الكبيرة والبحث في الويب في الوقت الفعلي لإنتاج إجابات منظمة وموثقة بالمصادر. بدلاً من قائمة الروابط المصنفة، يقرأ مورفيك محتوى الويب ويقوم بتجميعه ليحصل المستخدمون على استجابة مباشرة مع مراجع يمكنهم التحقق منها. وهو يدعم نماذج OpenAI و Anthropic و Google Gemini ونماذج Ollama المحلية، مما يتيح لك اختيار الواجهة الخلفية للذكاء الاصطناعي التي تناسب احتياجاتك.
تضمن استضافة مورفيك ذاتيًا الاحتفاظ بكل استعلام بحث وسجل محادثة على الخادم الخاص بك. تتضمن عملية النشر هذه SearXNG كواجهة خلفية للبحث، لذلك لا يلزم اشتراك في واجهة برمجة تطبيقات بحث خارجية — فقط مفتاح مزود الذكاء الاصطناعي وخادمك الافتراضي الخاص (VPS).
الميزات الأساسية في Morphic
إجابات توليدية مستشهد بها
يجمع مورفيك المعلومات من مصادر متعددة ويقدم إجابة منظمة مع استشهادات مضمنة، ليتمكن المستخدمون من قراءة كل ادعاء والتحقق منه.
دعم الذكاء الاصطناعي متعدد المزودين
التبديل بين OpenAI، وAnthropic Claude، وGoogle Gemini، أو مثيل Ollama محلي دون تغيير الواجهة — فقط قم بتحديث مفتاح API الخاص بك.
سجل الدردشة المستمر
يتم حفظ كل محادثة بحث في PostgreSQL، حتى يتمكن المستخدمون من العودة إلى المحادثات السابقة، ومتابعة الأسئلة، ومشاركة النتائج عبر رابط.
بحث خاص مدمج
يتم تضمين SearXNG كواجهة خلفية للبحث عبر الويب، مما يعني عدم الحاجة إلى اشتراك في واجهة برمجة تطبيقات البحث ولا تصل الاستعلامات أبدًا إلى مزودي البحث التجاريين.
أسئلة متابعة
يدعم مورفيك المحادثات متعددة الأدوار ضمن سلسلة بحث، مما يتيح للمستخدمين تحسين أي إجابة أو توسيعها أو إعادة توجيهها دون البدء من جديد.
لماذا تشغّل Morphic على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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