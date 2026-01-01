نشر NATS بنقرة واحدة.
نظام مراسلة سحابي أصيل وعالي الأداء بزمن استجابة أقل من المللي ثانية للخدمات المصغرة وإنترنت الأشياء والتطبيقات الموزعة.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام NATS؟
NATS هو نظام مراسلة خفيف الوزن ومفتوح المصدر مصمم للبنى السحابية الأصلية. يوفر مراسلة نشر-اشتراك، وطلب-رد، ومجموعات قائمة انتظار بزمن استجابة أقل من جزء من الألف من الثانية مع بصمة موارد ضئيلة — حجم ملف الخادم التنفيذي أقل من 20 ميجابايت ولا يتطلب أي تبعيات خارجية. يتعامل NATS مع ملايين الرسائل في الثانية، مما يجعله أحد أسرع وسطاء الرسائل المتاحة.
JetStream، طبقة الثبات المدمجة في NATS، يضيف تدفقات دائمة، وإعادة تشغيل، وتسليم مرة واحدة بالضبط دون الحاجة إلى خدمة قائمة انتظار أو قاعدة بيانات منفصلة. استضافة NATS ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك تحكمًا كاملاً في موقع البيانات، ويلغي رسوم السحابة لكل رسالة، ويضع ناقل رسائلك أقرب ما يمكن إلى خدماتك لتحقيق أدنى زمن انتقال.
الميزات الأساسية في NATS
مراسلة النشر/الاشتراك
بث الرسائل إلى أي عدد من المشتركين على الفور مع التوجيه القائم على الموضوع واشتراكات البدل لتوزيع مرن للرسائل.
استمرارية JetStream
الاحتفاظ بالرسائل وإعادة تشغيلها ومعالجتها باستخدام تدفقات ومستهلكين دائمين — مع إضافة تسليم لمرة واحدة بالضبط وسجل الرسائل دون الحاجة إلى بنية تحتية إضافية.
نمط طلب-رد
بناء RPC على غرار المتزامن عبر المراسلة غير المتزامنة مع ميزة الطلب والرد المدمجة، مما يتيح استدعاءات من خدمة إلى خدمة مع المعالجة التلقائية لانتهاء المهلة.
مجموعات الطوابير
وزع العمل عبر المستهلكين المتوسعين أفقيًا باستخدام مجموعات الانتظار — يقوم NATS تلقائيًا بموازنة التحميل للرسائل عبر جميع أعضاء المجموعة.
عنقودية مدمجة
قم بإنشاء مجموعة مقاومة للأعطال عبر عقد متعددة مع الاكتشاف التلقائي للمسار ونسخ JetStream القائم على RAFT لتحقيق توفر عالٍ.
مراقبة HTTP
تصفح حالة الخادم، وإحصائيات الاتصال، ومقاييس JetStream، وبيانات الاشتراك عبر نقطة نهاية المراقبة المضمنة على المنفذ 8222.
لماذا تشغّل NATS على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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