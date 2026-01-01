NATS هو نظام مراسلة خفيف الوزن ومفتوح المصدر مصمم للبنى السحابية الأصلية. يوفر مراسلة نشر-اشتراك، وطلب-رد، ومجموعات قائمة انتظار بزمن استجابة أقل من جزء من الألف من الثانية مع بصمة موارد ضئيلة — حجم ملف الخادم التنفيذي أقل من 20 ميجابايت ولا يتطلب أي تبعيات خارجية. يتعامل NATS مع ملايين الرسائل في الثانية، مما يجعله أحد أسرع وسطاء الرسائل المتاحة.

JetStream، طبقة الثبات المدمجة في NATS، يضيف تدفقات دائمة، وإعادة تشغيل، وتسليم مرة واحدة بالضبط دون الحاجة إلى خدمة قائمة انتظار أو قاعدة بيانات منفصلة. استضافة NATS ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يمنحك تحكمًا كاملاً في موقع البيانات، ويلغي رسوم السحابة لكل رسالة، ويضع ناقل رسائلك أقرب ما يمكن إلى خدماتك لتحقيق أدنى زمن انتقال.