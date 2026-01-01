نشر Weblate بنقرة واحدة.
منصة إدارة ترجمة قائمة على الويب مع تكامل محكم للتحكم في الإصدارات لسير عمل توطين سلس.
اختر خطة VPS لـ Weblate
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Weblate؟
Weblate هي منصة قوية لإدارة الترجمة مفتوحة المصدر تتكامل مباشرة مع Git وGitHub وGitLab وBitbucket للحفاظ على مزامنة الترجمات مع قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك. يعمل المترجمون من خلال واجهة ويب سهلة الاستخدام بينما يتم إرسال التغييرات تلقائيًا إلى مستودعاتك، مما يلغي تبادل الملفات اليدوي وتعارضات الدمج.
مع دعم لأكثر من 50 تنسيق ملف، وذاكرة ترجمة مدمجة، واقتراحات الترجمة الآلية، وفحوصات الجودة، يبسط Weblate كل خطوة في عملية التوطين. تزيل الاستضافة الذاتية على VPS الخاص بك حدود التسعير لكل مستخدم وتحافظ على سرية سلاسل المصدر الخاصة.
الميزات الأساسية في Weblate
تكامل إدارة الإصدارات
مزامنة الترجمات تلقائيًا مع مستودعات Git وGitHub وGitLab وBitbucket دون تبادل الملفات يدويًا.
أكثر من 50 صيغة ملف
دعم PO، وXLIFF، وJSON، وموارد Android، وسلاسل iOS، وخصائص Java، وعشرات أخرى من تنسيقات الترجمة.
ذاكرة الترجمة
أعد استخدام السلاسل المترجمة سابقًا عبر المشاريع للحفاظ على الاتساق وتسريع عمل الترجمة.
الترجمة الآلية
احصل على اقتراحات ترجمة تلقائية من DeepL و Google Translate و LibreTranslate لتسريع سير العمل.
فحوصات الجودة
اكتشف أخطاء العناصر النائبة، ومشكلات التنسيق، والتناقضات تلقائيًا قبل وصول الترجمات إلى مرحلة الإنتاج.
مراجعة مسارات العمل
قم بتكوين عمليات الموافقة باستخدام أذونات قائمة على الأدوار لضمان جودة الترجمة عبر فريقك.
لماذا تشغّل Weblate على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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