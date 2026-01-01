Weblate هي منصة قوية لإدارة الترجمة مفتوحة المصدر تتكامل مباشرة مع Git وGitHub وGitLab وBitbucket للحفاظ على مزامنة الترجمات مع قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك. يعمل المترجمون من خلال واجهة ويب سهلة الاستخدام بينما يتم إرسال التغييرات تلقائيًا إلى مستودعاتك، مما يلغي تبادل الملفات اليدوي وتعارضات الدمج.

مع دعم لأكثر من 50 تنسيق ملف، وذاكرة ترجمة مدمجة، واقتراحات الترجمة الآلية، وفحوصات الجودة، يبسط Weblate كل خطوة في عملية التوطين. تزيل الاستضافة الذاتية على VPS الخاص بك حدود التسعير لكل مستخدم وتحافظ على سرية سلاسل المصدر الخاصة.