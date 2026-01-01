نشر Perplexica بنقرة واحدة.
محرك بحث يعمل بالذكاء الاصطناعي ويركز على الخصوصية، يجمع بين المعرفة من الإنترنت ونماذج اللغات الكبيرة المحلية، ويقدم إجابات موثقة دون تتبع عمليات البحث الخاصة بك.
اختر خطة VPS لـ Perplexica
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Perplexica؟
Perplexica هو محرك إجابة يعمل بالذكاء الاصطناعي ومفتوح المصدر، ويعمل بالكامل على أجهزتك الخاصة. يبحث في الويب ويصيغ إجابات دقيقة بمصادر موثقة، ويدعم نماذج اللغات الكبيرة المحلية (LLMs) عبر Ollama وموفري الخدمات السحابية مثل OpenAI وClaude وGroq — لتتمكن من اختيار النموذج الذي يناسب متطلبات خصوصيتك وأدائك.
استضافة Perplexica ذاتيًا تحافظ على خصوصية كل استعلام بحث على خادمك. على عكس منتجات البحث بالذكاء الاصطناعي المستندة إلى السحابة، لا يوجد تتبع للاستخدام، ولا تسجيل للاستعلامات من قبل أطراف ثالثة، ولا رسوم اشتراك — فقط إجابات سريعة وموثقة تحت سيطرتك الكاملة.
الميزات الأساسية في Perplexica
إجابات الذكاء الاصطناعي المقتبسة
تتضمن كل إجابة روابط للمصادر حتى تتمكن من التحقق من المعلومات والتعمق أكثر دون الثقة عمياء بالمحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.
دعم LLM المحلي
ربط Ollama لتشغيل نماذج مفتوحة المصدر بالكامل على جهازك مع عدم إرسال أي بيانات إلى خدمات خارجية.
مرونة متعددة المزودين
التبديل بين OpenAI و Claude و Groq ومقدمي الخدمات السحابية الآخرين من واجهة واحدة لموازنة التكلفة والقدرة.
خصوصية البحث الكاملة
تبقى جميع الاستعلامات على VPS الخاص بك — لا تتم مشاركة أي سجل بحث مع شبكات الإعلانات أو منصات التحليلات التي تتتبع سلوكك.
لماذا تشغّل Perplexica على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.