PatchMon هو نظام أساسي مفتوح المصدر لإدارة تصحيحات Linux ومراقبة الأسطول يوفر لمديري الأنظمة لوحة تحكم واحدة لتتبع التصحيحات والموافقة عليها ونشرها عبر جميع مضيفي Linux المدارة. يوفر رؤية لحالة الحزم في الوقت الفعلي، وتصحيحًا منسقًا مع سير عمل الموافقة، ومسحًا للامتثال لمعايير OpenSCAP و CIS، وتدقيقًا أمنيًا لـ Docker Bench، ومحطة طرفية SSH داخل المتصفح مدعومة بـ Apache Guacamole — كل ذلك دون الحاجة إلى أي عميل SSH على جهاز الإدارة.

على عكس حلول إدارة التصحيحات التجارية التي تفرض رسومًا لكل عقدة، فإن PatchMon مجاني للاستضافة الذاتية ويتصل بالمضيفين المدارة عبر وكيل خفيف الوزن. تبقى جميع سجلات التصحيحات وتقارير الامتثال ومخزون المضيفين على البنية التحتية الخاصة بك دون إرسال أي بيانات إلى خدمات خارجية.