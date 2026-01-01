نشر PatchMon بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة إدارة تصحيحات لينكس ومراقبة الأسطول ذاتية الاستضافة، مع طرفية SSH داخل المتصفح وفحص الامتثال.
اختر خطة VPS لـ PatchMon
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام PatchMon؟
PatchMon هو نظام أساسي مفتوح المصدر لإدارة تصحيحات Linux ومراقبة الأسطول يوفر لمديري الأنظمة لوحة تحكم واحدة لتتبع التصحيحات والموافقة عليها ونشرها عبر جميع مضيفي Linux المدارة. يوفر رؤية لحالة الحزم في الوقت الفعلي، وتصحيحًا منسقًا مع سير عمل الموافقة، ومسحًا للامتثال لمعايير OpenSCAP و CIS، وتدقيقًا أمنيًا لـ Docker Bench، ومحطة طرفية SSH داخل المتصفح مدعومة بـ Apache Guacamole — كل ذلك دون الحاجة إلى أي عميل SSH على جهاز الإدارة.
على عكس حلول إدارة التصحيحات التجارية التي تفرض رسومًا لكل عقدة، فإن PatchMon مجاني للاستضافة الذاتية ويتصل بالمضيفين المدارة عبر وكيل خفيف الوزن. تبقى جميع سجلات التصحيحات وتقارير الامتثال ومخزون المضيفين على البنية التحتية الخاصة بك دون إرسال أي بيانات إلى خدمات خارجية.
الميزات الأساسية في PatchMon
تنسيق التصحيحات على مستوى الأسطول
مراجعة التحديثات المعلقة عبر أسطول Linux بالكامل، والموافقة على دفعات التصحيحات، ونشرها مع ضوابط الجدولة والتراجع من لوحة تحكم واحدة.
طرفية SSH في المتصفح
الوصول إلى أي مضيف مُدار مباشرةً من المتصفح عبر طرفية مدعومة بـ Apache Guacamole — لا يتطلب تثبيت عميل SSH أو إعادة توجيه المنفذ.
فحص الامتثال
قم بتشغيل فحوصات أمان OpenSCAP وCIS benchmark وDocker Bench على المضيفات المدارة وتتبع وضع الامتثال بمرور الوقت دون الحاجة إلى أدوات منفصلة.
صحة الحزمة في الوقت الحقيقي
شاهد أي الحزم قديمة، أو ضعيفة، أو مفقودة عبر كل مضيف مُدار في الوقت الفعلي، مع مؤشرات الخطورة وروابط CVE.
سير عمل الموافقة على التصحيحات
يتطلب موافقة صريحة قبل نشر التصحيحات على مضيفي الإنتاج، مع مسارات تدقيق تسجل من وافق على ماذا ومتى.
لماذا تشغّل PatchMon على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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