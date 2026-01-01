Verdaccio هو سجل npm خاص خفيف الوزن ومفتوح المصدر يتيح للفرق نشر الحزم الداخلية والعمل كوكيل لسجل npm العام. على عكس السجلات المستضافة التي تفرض رسومًا لكل مستخدم أو تضع قيودًا على المعدل، يعمل Verdaccio بالكامل على البنية التحتية الخاصة بك — مما يمنحك ذاكرة تخزين مؤقتة محلية وسريعة لحزم npm بالإضافة إلى مخزن آمن لوحدات JavaScript الخاصة بك.

تزيل الاستضافة الذاتية باستخدام Verdaccio اعتماد مسارات البناء الخاصة بك على توفر npm الخارجي، وتسرع عمليات التثبيت من خلال التخزين المؤقت المحلي، وتحافظ على الكود الخاص بعيدًا عن السجلات العامة. إنه متوافق تمامًا مع npm و Yarn و pnpm دون أي تغييرات في تكوين جانب العميل بخلاف الإشارة إلى عنوان URL الخاص بسجلك.