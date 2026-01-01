نشر Verdaccio بنقرة واحدة.
سجل وكيل npm خاص خفيف الوزن للنشر والتخزين المؤقت وإدارة حزم JavaScript داخل فريقك.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Verdaccio؟
Verdaccio هو سجل npm خاص خفيف الوزن ومفتوح المصدر يتيح للفرق نشر الحزم الداخلية والعمل كوكيل لسجل npm العام. على عكس السجلات المستضافة التي تفرض رسومًا لكل مستخدم أو تضع قيودًا على المعدل، يعمل Verdaccio بالكامل على البنية التحتية الخاصة بك — مما يمنحك ذاكرة تخزين مؤقتة محلية وسريعة لحزم npm بالإضافة إلى مخزن آمن لوحدات JavaScript الخاصة بك.
تزيل الاستضافة الذاتية باستخدام Verdaccio اعتماد مسارات البناء الخاصة بك على توفر npm الخارجي، وتسرع عمليات التثبيت من خلال التخزين المؤقت المحلي، وتحافظ على الكود الخاص بعيدًا عن السجلات العامة. إنه متوافق تمامًا مع npm و Yarn و pnpm دون أي تغييرات في تكوين جانب العميل بخلاف الإشارة إلى عنوان URL الخاص بسجلك.
الميزات الأساسية في Verdaccio
نشر الحزم الخاصة
انشر ووزع حزم npm الداخلية ضمن فريقك دون الكشف عنها للسجل العام.
وكيل وذاكرة التخزين المؤقت لـ npm
يعكس تلقائيًا حزم npm العامة محليًا بحيث تظل عمليات التثبيت سريعة وموثوقة حتى عندما يتعذر الوصول إلى npm.
متوافق مع npm و Yarn و pnpm
يعمل مباشرة مع جميع مديري حزم JavaScript الرئيسيين — لا يلزم وجود مكونات إضافية أو أغلفة خاصة للعميل.
المصادقة المدمجة
إدارة وصول المستخدمين باستخدام مصادقة قائمة على htpasswd للتحكم في من يمكنه نشر الحزم أو تثبيتها.
تم تضمين واجهة مستخدم الويب
تصفح الحزم، وافحص الإصدارات، وابحث في سجلك من خلال واجهة ويب نظيفة ومدمجة.
النظام البيئي للمكونات الإضافية
توسيع التخزين والمصادقة والبرمجيات الوسيطة عبر نظام إضافات غني للتكامل مع S3 أو LDAP أو مهام سير العمل المخصصة.
لماذا تشغّل Verdaccio على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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