نشر Canarytokens بنقرة واحدة.
نظام رمز مصيدة العسل مفتوح المصدر الذي ينبهك بصمت عندما يقوم شخص ما بالوصول إلى بياناتك أو ملفاتك أو بيانات اعتمادك.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Canarytokens؟
Canarytokens هو نظام مصيدة مفتوح المصدر يتيح لك إنشاء أسلاك تعثر غير مرئية عبر بنيتك التحتية. قم بإنشاء رموز تتبع على شكل عناوين URL، وأسماء DNS، ومستندات، وعناوين بريد إلكتروني، وتكوينات WireGuard، والمزيد — ثم قم بتضمينها في الملفات الحساسة، أو الأنظمة، أو تكوينات الشبكة. في اللحظة التي يتفاعل فيها مهاجم أو مستخدم غير مصرح به مع رمز، تتلقى تنبيهًا فوريًا مع تفاصيل حول الوصول.
على عكس أنظمة كشف التسلل التقليدية، لا تتطلب Canarytokens أي وكلاء، ولا مراقبة للسجلات، ولا إعدادات معقدة. يمنحك الاستضافة الذاتية تحكمًا كاملاً في بيانات التنبيه الخاصة بك ويتيح لك إنشاء رموز غير محدودة دون قيود الاشتراك.
الميزات الأساسية في Canarytokens
تنبيهات اختراق فورية
تلقي إشعارات فورية لحظة تشغيل الرمز المميز، مما يمنحك تحذيرًا مبكرًا من الوصول غير المصرح به أو تسريب البيانات.
عشرات من أنواع الرموز
أنشئ مصائد عسل كعناوين URL، وإدخالات DNS، ومستندات Word، وملفات PDF، ومفاتيح AWS، وعناوين بريد إلكتروني، وتكوينات WireGuard، والمزيد لتغطية كل سطح هجوم.
كشف بدون وكيل
تعمل الرموز دون تثبيت أي برنامج على الأنظمة المراقبة — فقط ضع الرمز وانتظر التنبيه.
تحكم ذاتي الاستضافة
قم بتشغيل خادم Canarytokens الخاص بك للحفاظ على خصوصية جميع بيانات الحوادث، وإنشاء عدد غير محدود من الرموز، وتخصيص التنبيهات حسب احتياجاتك.
تاريخ حوادث غني
يلتقط كل رمز مميز يتم تشغيله عناوين IP ووكلاء المستخدم والطوابع الزمنية وبيانات الموقع الجغرافي للتحقيق الجنائي.
لماذا تشغّل Canarytokens على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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