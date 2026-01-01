Lowcoder هي منصة مفتوحة المصدر منخفضة الكود تتيح للمطورين وفرق العمليات تجميع الأدوات الداخلية ولوحات الإدارة وبوابات العملاء باستخدام منشئ مرئي بالسحب والإفلات. مع أكثر من 50 مكونًا، وموصلات أصلية لقواعد البيانات وواجهات برمجة تطبيقات REST، ودعم كامل للغة JavaScript لمنطق الأعمال، تقوم الفرق بشحن تطبيقات عاملة في غضون ساعات بدلاً من أسابيع — دون إعادة بناء واجهة أمامية من الصفر.

تُبقي استضافة Lowcoder ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) منطق التطبيق وبيانات اعتماد مصدر البيانات وبيانات المستخدم الداخلية داخل البنية التحتية الخاصة بك. لا توجد رسوم لكل مستخدم، ولا حدود للاستخدام، ولا وصول لطرف ثالث إلى سير العمل الذي تعتمد عليه أعمالك يومًا بعد يوم.