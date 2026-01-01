خصم يصل إلى 68% على Lowcoder

نشر Lowcoder بنقرة واحدة.

منصة مفتوحة المصدر ذات ترميز منخفض لبناء تطبيقات داخلية ولوحات معلومات ولوحات تحكم إدارية مع السحب والإفلات وموصلات بيانات حقيقية.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Lowcoder بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ Lowcoder

خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Lowcoder؟

Lowcoder هي منصة مفتوحة المصدر منخفضة الكود تتيح للمطورين وفرق العمليات تجميع الأدوات الداخلية ولوحات الإدارة وبوابات العملاء باستخدام منشئ مرئي بالسحب والإفلات. مع أكثر من 50 مكونًا، وموصلات أصلية لقواعد البيانات وواجهات برمجة تطبيقات REST، ودعم كامل للغة JavaScript لمنطق الأعمال، تقوم الفرق بشحن تطبيقات عاملة في غضون ساعات بدلاً من أسابيع — دون إعادة بناء واجهة أمامية من الصفر.

تُبقي استضافة Lowcoder ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) منطق التطبيق وبيانات اعتماد مصدر البيانات وبيانات المستخدم الداخلية داخل البنية التحتية الخاصة بك. لا توجد رسوم لكل مستخدم، ولا حدود للاستخدام، ولا وصول لطرف ثالث إلى سير العمل الذي تعتمد عليه أعمالك يومًا بعد يوم.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Lowcoder

منشئ بصري بالسحب والإفلات

إنشاء واجهات من أكثر من 50 مكونًا جاهزًا — مثل الجداول والنماذج والمخططات والنوافذ المنبثقة والمزيد — وربطها مباشرة باستعلامات البيانات دون الحاجة لكتابة HTML أو CSS.

موصلات البيانات الأصلية

اتصل بـ PostgreSQL، وMySQL، وMongoDB، وRedis، وواجهات برمجة تطبيقات REST، وGraphQL، وأدوات SaaS الشائعة دون كتابة رمز تكامل مخصص.

منطق أعمال JavaScript

اكتب جافاسكريبت مضمنة داخل الاستعلامات ومعالجات الأحداث للتعبير عن تحويلات البيانات وسير العمل التي لا تستطيع أدوات عدم البرمجة النقية التقاطها.

وحدات قابلة لإعادة الاستخدام

حزم الشاشات شائعة الاستخدام كوحدات ودمجها عبر تطبيقات متعددة، مع الحفاظ على اتساق الأدوات الداخلية مع نمو الكتالوج.

التحكم في الوصول المستند إلى الدور

حدد أذونات لكل تطبيق، ولكل صفحة، ولكل استعلام بحيث يرى كل عضو في الفريق الأدوات والبيانات ذات الصلة بدوره فقط.

تضمين التطبيق و API

ادمج تطبيقات Lowcoder في المواقع الحالية وقم بتشغيلها عبر واجهة برمجة تطبيقات REST، مما يتيح دمج سير عمل التطوير منخفض التعليمات البرمجية في نطاق منتجك الأوسع.

لماذا تشغّل Lowcoder على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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اختر موقع خادم قريبًا من جمهورك لتحسين سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀

Noel
Noel

أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.

Omkar
Omkar

تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.

Sylvain
Sylvain

شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.

Herriman
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استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.

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الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.

ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا

جرّبه دون مخاطرة مع ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا. اطّلع على سياسة الاسترداد لمزيد من التفاصيل.

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