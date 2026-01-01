نشر Lowcoder بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر ذات ترميز منخفض لبناء تطبيقات داخلية ولوحات معلومات ولوحات تحكم إدارية مع السحب والإفلات وموصلات بيانات حقيقية.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Lowcoder؟
Lowcoder هي منصة مفتوحة المصدر منخفضة الكود تتيح للمطورين وفرق العمليات تجميع الأدوات الداخلية ولوحات الإدارة وبوابات العملاء باستخدام منشئ مرئي بالسحب والإفلات. مع أكثر من 50 مكونًا، وموصلات أصلية لقواعد البيانات وواجهات برمجة تطبيقات REST، ودعم كامل للغة JavaScript لمنطق الأعمال، تقوم الفرق بشحن تطبيقات عاملة في غضون ساعات بدلاً من أسابيع — دون إعادة بناء واجهة أمامية من الصفر.
تُبقي استضافة Lowcoder ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) منطق التطبيق وبيانات اعتماد مصدر البيانات وبيانات المستخدم الداخلية داخل البنية التحتية الخاصة بك. لا توجد رسوم لكل مستخدم، ولا حدود للاستخدام، ولا وصول لطرف ثالث إلى سير العمل الذي تعتمد عليه أعمالك يومًا بعد يوم.
الميزات الأساسية في Lowcoder
منشئ بصري بالسحب والإفلات
إنشاء واجهات من أكثر من 50 مكونًا جاهزًا — مثل الجداول والنماذج والمخططات والنوافذ المنبثقة والمزيد — وربطها مباشرة باستعلامات البيانات دون الحاجة لكتابة HTML أو CSS.
موصلات البيانات الأصلية
اتصل بـ PostgreSQL، وMySQL، وMongoDB، وRedis، وواجهات برمجة تطبيقات REST، وGraphQL، وأدوات SaaS الشائعة دون كتابة رمز تكامل مخصص.
منطق أعمال JavaScript
اكتب جافاسكريبت مضمنة داخل الاستعلامات ومعالجات الأحداث للتعبير عن تحويلات البيانات وسير العمل التي لا تستطيع أدوات عدم البرمجة النقية التقاطها.
وحدات قابلة لإعادة الاستخدام
حزم الشاشات شائعة الاستخدام كوحدات ودمجها عبر تطبيقات متعددة، مع الحفاظ على اتساق الأدوات الداخلية مع نمو الكتالوج.
التحكم في الوصول المستند إلى الدور
حدد أذونات لكل تطبيق، ولكل صفحة، ولكل استعلام بحيث يرى كل عضو في الفريق الأدوات والبيانات ذات الصلة بدوره فقط.
تضمين التطبيق و API
ادمج تطبيقات Lowcoder في المواقع الحالية وقم بتشغيلها عبر واجهة برمجة تطبيقات REST، مما يتيح دمج سير عمل التطوير منخفض التعليمات البرمجية في نطاق منتجك الأوسع.
لماذا تشغّل Lowcoder على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
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الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.