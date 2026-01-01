نشر Moodist بنقرة واحدة.
خلاط أصوات محيطة مفتوح المصدر مع 84 مشهدًا صوتيًا منسقًا وأدوات إنتاجية مدمجة للتركيز والاسترخاء.
اختر خطة VPS لـ Moodist
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Moodist؟
موديست هو خلاط أصوات محيطة مفتوح المصدر يتيح لك دمج مقاطع صوتية منسقة لإنشاء بيئة صوتية مثالية للتركيز أو الاسترخاء أو العمل الإبداعي. مع 84 صوتًا مختارًا بعناية — من أصوات المطر وأجواء الغابات إلى ضوضاء المقاهي وأنواع الضوضاء البيضاء — يمكنك إنشاء مزيج مخصص مصمم خصيصًا لحالتك المزاجية أو مهمتك وحفظه كإعدادات مسبقة لإعادة استخدامه لاحقًا.
بالإضافة إلى دمج الأصوات، يضم موديست مجموعة من أدوات الإنتاجية مباشرة في الواجهة: مؤقت بومودورو، ومؤقت عد تنازلي، وتمارين تنفس، وقائمة مهام، ومفكرة. يمكن مشاركة المزيج عبر رابط URL حتى يتمكن الزملاء أو الأصدقاء من الاستماع إلى نفس البيئة الصوتية. تمنحك الاستضافة الذاتية نسخة خاصة ومتاحة دائمًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) دون الاعتماد على خدمة طرف ثالث.
الميزات الأساسية في Moodist
مزج الصوت الطبقي
اجمع أصواتًا محيطة متعددة في وقت واحد واضبط مستويات الصوت الفردية لإنشاء مشهد صوتي مخصص.
حزمة إنتاجية
مؤقت بومودورو، مؤقت العد التنازلي، تمارين التنفس، قائمة المهام، والمفكرة كلها مدمجة في نفس الواجهة — لا حاجة لتطبيقات منفصلة.
خلطات قابلة للمشاركة
قم بتصدير المشهد الصوتي الحالي الخاص بك كعنوان URL حتى يتمكن زملاؤك أو أصدقاؤك من تحميل نفس المزيج والاستماع إليه على الفور.
إدارة الإعدادات المسبقة
احفظ، سمِّ، وأعد تحميل مقاطعك الصوتية المفضلة حتى تتمكن من العودة إلى البيئة المناسبة بنقرة واحدة.
تطبيق ويب تقدمي
ثبّت Moodist على شاشتك الرئيسية للوصول دون اتصال بالإنترنت وللحصول على تجربة تطبيق أصلي على أجهزة سطح المكتب والجوال على حد سواء.
لماذا تشغّل Moodist على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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