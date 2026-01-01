موديست هو خلاط أصوات محيطة مفتوح المصدر يتيح لك دمج مقاطع صوتية منسقة لإنشاء بيئة صوتية مثالية للتركيز أو الاسترخاء أو العمل الإبداعي. مع 84 صوتًا مختارًا بعناية — من أصوات المطر وأجواء الغابات إلى ضوضاء المقاهي وأنواع الضوضاء البيضاء — يمكنك إنشاء مزيج مخصص مصمم خصيصًا لحالتك المزاجية أو مهمتك وحفظه كإعدادات مسبقة لإعادة استخدامه لاحقًا.

بالإضافة إلى دمج الأصوات، يضم موديست مجموعة من أدوات الإنتاجية مباشرة في الواجهة: مؤقت بومودورو، ومؤقت عد تنازلي، وتمارين تنفس، وقائمة مهام، ومفكرة. يمكن مشاركة المزيج عبر رابط URL حتى يتمكن الزملاء أو الأصدقاء من الاستماع إلى نفس البيئة الصوتية. تمنحك الاستضافة الذاتية نسخة خاصة ومتاحة دائمًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) دون الاعتماد على خدمة طرف ثالث.