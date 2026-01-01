نشر Microcks بنقرة واحدة.
منصة حاضنة من CNCF لمحاكاة واجهات برمجة التطبيقات (API) واختبار العقود عبر REST و GraphQL و gRPC و AsyncAPI.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Microcks؟
Microcks هي منصة مفتوحة المصدر، سحابية أصلية، لمحاكاة واختبار واجهات برمجة التطبيقات (APIs) عبر كل بروتوكول رئيسي — REST/OpenAPI، GraphQL، gRPC، SOAP، وAsyncAPI. بدلاً من صيانة الأكواد الوهمية المكتوبة يدويًا، تقوم الفرق باستيراد عقود واجهات برمجة التطبيقات (API) الحالية الخاصة بها، ويقوم Microcks تلقائيًا بإنشاء محاكاة واقعية تعكس سلوك الخدمة الحقيقي، مما يسرع عملية التطوير دون انتظار فرق الواجهة الخلفية.
كمشروع حاضن لـ CNCF، تم تصميم Microcks للتكامل مع CI/CD ويتناسب بشكل طبيعي مع مسارات عمل DevOps. تمنحك الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في بيانات اختبار واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بك، وتزيل الاعتمادات الخارجية على SaaS، وتتيح لك محاكاة الخدمات الداخلية التي لا يمكن لمنصات الاختبار السحابية الوصول إليها أبدًا.
الميزات الأساسية في Microcks
محاكاة API متعددة البروتوكولات
محاكاة خدمات REST وGraphQL وgRPC وSOAP وAsyncAPI من منصة واحدة — لا حاجة لأدوات منفصلة لكل بروتوكول.
الاختبار المدفوع بالعقد
استورد مواصفات OpenAPI أو AsyncAPI أو Postman أو gRPC وتحقق تلقائيًا من أن تطبيقاتك تتوافق مع العقود المتفق عليها في مسارات CI/CD.
توليد استجابة ديناميكية
استخدم القوالب والتعبيرات في الاستجابات الوهمية لتوليد بيانات واقعية ومتنوعة بدلاً من البيانات الثابتة، مما يحسن تغطية الاختبار.
تكامل خط أنابيب CI/CD
دعم أصلي لـ GitHub Actions و Jenkins و Tekton يتيح لك تشغيل اختبارات المطابقة تلقائيًا عند كل عملية تثبيت دون تدخل يدوي.
استيراد مجموعة Postman
أعد استخدام مجموعات Postman الموجودة لديك كتعريفات وهمية ومجموعات اختبار، مما يحمي الاستثمار الذي قام به فريقك بالفعل في توثيق واجهة برمجة التطبيقات (API).
لماذا تشغّل Microcks على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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