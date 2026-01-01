CockroachDB هو قاعدة بيانات SQL موزعة مفتوحة المصدر مصممة لتحمل أعطال الأجهزة والانقطاعات الإقليمية دون المساس بالاتساق. وهي تتحدث بروتوكول PostgreSQL السلكي، مما يعني أن برامج تشغيل وأدوات PostgreSQL الحالية تعمل دون تغييرات في التعليمات البرمجية، مع توفير التجزئة التلقائية، والتقسيم الجغرافي، والنسخ المتماثل متعدد المناطق بشكل خفي.

يمنحك نشر CockroachDB على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) قاعدة بيانات SQL جاهزة للإنتاج مع ضمانات ACID، وتجاوز الفشل التلقائي، ووحدة تحكم DB مدمجة لمراقبة صحة المجموعة—دون تكلفة أو تعقيد خدمات قواعد البيانات السحابية المدارة. إنه مثالي للتطبيقات التي تتطلب عدم توقف الخدمة وضمانات قوية للمعاملات.