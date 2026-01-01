نشر CockroachDB بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات SQL موزعة مصممة للتطبيقات السحابية الأصلية التي تتطلب المرونة والاتساق وقابلية التوسع الأفقي.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام CockroachDB؟
CockroachDB هو قاعدة بيانات SQL موزعة مفتوحة المصدر مصممة لتحمل أعطال الأجهزة والانقطاعات الإقليمية دون المساس بالاتساق. وهي تتحدث بروتوكول PostgreSQL السلكي، مما يعني أن برامج تشغيل وأدوات PostgreSQL الحالية تعمل دون تغييرات في التعليمات البرمجية، مع توفير التجزئة التلقائية، والتقسيم الجغرافي، والنسخ المتماثل متعدد المناطق بشكل خفي.
يمنحك نشر CockroachDB على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) قاعدة بيانات SQL جاهزة للإنتاج مع ضمانات ACID، وتجاوز الفشل التلقائي، ووحدة تحكم DB مدمجة لمراقبة صحة المجموعة—دون تكلفة أو تعقيد خدمات قواعد البيانات السحابية المدارة. إنه مثالي للتطبيقات التي تتطلب عدم توقف الخدمة وضمانات قوية للمعاملات.
الميزات الأساسية في CockroachDB
توافق PostgreSQL
يتحدث CockroachDB بروتوكول PostgreSQL السلكي، لذلك يتصل أي برنامج تشغيل PostgreSQL، أو ORM، أو أداة بدون تغييرات في الكود، مما يجعل عملية الترحيل مباشرة.
النسخ المتماثل الأوتوماتيكي للبيانات
يتم نسخ البيانات تلقائيًا عبر العقد بعوامل تكرار قابلة للتكوين، بحيث يستمر التكتل في خدمة عمليات القراءة والكتابة حتى عند فشل إحدى العقد.
معاملات ACID الموزعة
العزل التسلسلي الكامل يضمن أن كل معاملة متسقة عبر جميع العقد، مما يلغي القراءات غير النظيفة والكتابات الوهمية الشائعة في الأنظمة المتسقة في نهاية المطاف.
وحدة تحكم قاعدة البيانات المدمجة
توفر لوحة معلومات الويب المتكاملة رؤية فورية لأداء الاستعلامات، وبنية المجموعة، واستخدام التخزين، والعبارات النشطة دون الحاجة إلى أدوات مراقبة خارجية.
توسيع أفقي
أضف العُقد لتوسيع السعة والإنتاجية خطيًا؛ يقوم CockroachDB بإعادة موازنة البيانات تلقائيًا دون توقف أو تدخل يدوي.
لماذا تشغّل CockroachDB على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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