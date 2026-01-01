نشر Hister بنقرة واحدة.
محرك بحث شخصي محلي أولاً يقوم بفهرسة نصية كاملة لسجل متصفحك وقاعدة معارفك.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Hister؟
هيستر هو محرك بحث مفتوح المصدر يقوم بفهرسة كاملة تلقائية للمواقع التي تزورها، محولًا سجل تصفحك إلى قاعدة معرفية خاصة وقابلة للبحث. بدلاً من التمرير عبر قائمة سجل زمني أو الاعتماد على محركات البحث البعيدة التي تقوم بإنشاء ملفات تعريف لكل استعلام، يتيح لك هيستر العثور على أي صفحة قرأتها بالفعل باستخدام محتواها، وليس فقط عنوانها أو رابطها.
استضافة هيستر ذاتيًا تحافظ على بيانات تصفحك، والمحتوى المفهرس، واستعلامات البحث بالكامل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS). يمكن لنفس المثيل الزحف إلى مواقع إضافية، وفهرسة الملفات المحلية، وكشف نقطة نهاية MCP لوكلاء الذكاء الاصطناعي، وخدمة عدة مستخدمين — كل ذلك دون إرسال استعلام واحد إلى خدمة طرف ثالث.
الميزات الأساسية في Hister
فهرس سجل النص الكامل
يفهرس تلقائيًا المحتوى الفعلي للصفحات التي تزورها حتى تتمكن من البحث بما كُتب، وليس فقط بواسطة عنوان URL أو العنوان.
لغة استعلام قوية
تصفية حسب النطاق، والنطاق الزمني، واللغة، والعلامات، وتعبيرات النص الكامل باستخدام صيغة استعلام مخصصة مصممة للدقة.
فهرسة الملفات المحلية
وجه Hister إلى الدلائل على VPS الخاص بك لفهرسة الملاحظات والمستندات وقواعد المعرفة جنبًا إلى جنب مع سجل التصفح الخاص بك.
زاحف مُدمج
توسيع الفهرس عن طريق الزحف إلى المواقع الخارجية باستخدام زاحف HTTP تقليدي أو متصفح بلا واجهة رسومية للصفحات التي تعتمد بشكل كبير على JavaScript.
دعم متعدد المستخدمين
استضف مثيلاً مشتركاً لفريق أو مجتمع محلي مع فهارس لكل مستخدم ومصادقة قائمة على OAuth.
تكامل الذكاء الاصطناعي وMCP
تمكين البحث الدلالي الاختياري وعرض النتائج لوكلاء الذكاء الاصطناعي عبر نقطة نهاية بروتوكول سياق النموذج.
لماذا تشغّل Hister على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.