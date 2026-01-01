هيستر هو محرك بحث مفتوح المصدر يقوم بفهرسة كاملة تلقائية للمواقع التي تزورها، محولًا سجل تصفحك إلى قاعدة معرفية خاصة وقابلة للبحث. بدلاً من التمرير عبر قائمة سجل زمني أو الاعتماد على محركات البحث البعيدة التي تقوم بإنشاء ملفات تعريف لكل استعلام، يتيح لك هيستر العثور على أي صفحة قرأتها بالفعل باستخدام محتواها، وليس فقط عنوانها أو رابطها.

استضافة هيستر ذاتيًا تحافظ على بيانات تصفحك، والمحتوى المفهرس، واستعلامات البحث بالكامل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS). يمكن لنفس المثيل الزحف إلى مواقع إضافية، وفهرسة الملفات المحلية، وكشف نقطة نهاية MCP لوكلاء الذكاء الاصطناعي، وخدمة عدة مستخدمين — كل ذلك دون إرسال استعلام واحد إلى خدمة طرف ثالث.