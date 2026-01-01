MiroTalk P2P هو نظام أساسي لعقد مؤتمرات الفيديو WebRTC ذاتية الاستضافة يوجه الوسائط مباشرة بين المشاركين — وليس عبر الخادم الخاص بك. نظرًا لأن تدفقات الفيديو تنتقل من نظير إلى نظير، يكون زمن الوصول ضئيلاً ويتم استخدام عرض النطاق الترددي لخادمك الافتراضي الخاص (VPS) للإشارة فقط، حتى عندما تعمل غرف متعددة في وقت واحد. ينضم المشاركون من أي متصفح حديث عبر رابط قابل للمشاركة دون الحاجة إلى حساب أو تنزيل أو مكون إضافي.

على عكس الخدمات السحابية التي تسجل بيانات الاجتماعات وتعالجها على بنيتها التحتية، فإن استضافة MiroTalk ذاتيًا تحافظ على كل محادثة على الأجهزة التي تمتلكها. يمكن حماية الغرف بكلمة مرور، وتحد حماية المضيف من إنشاء الجلسات للمستخدمين المصرح لهم فقط، ويتيح لك واجهة برمجة تطبيقات REST دمج إنشاء الاجتماعات في تطبيقاتك الخاصة.