نشر MiroTalk بنقرة واحدة.
مؤتمرات فيديو P2P ذاتية الاستضافة مع غرف غير محدودة، ومشاركة الشاشة، ولا تتطلب تثبيت تطبيق للمشاركين.
اختر خطة VPS لـ MiroTalk
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام MiroTalk؟
MiroTalk P2P هو نظام أساسي لعقد مؤتمرات الفيديو WebRTC ذاتية الاستضافة يوجه الوسائط مباشرة بين المشاركين — وليس عبر الخادم الخاص بك. نظرًا لأن تدفقات الفيديو تنتقل من نظير إلى نظير، يكون زمن الوصول ضئيلاً ويتم استخدام عرض النطاق الترددي لخادمك الافتراضي الخاص (VPS) للإشارة فقط، حتى عندما تعمل غرف متعددة في وقت واحد. ينضم المشاركون من أي متصفح حديث عبر رابط قابل للمشاركة دون الحاجة إلى حساب أو تنزيل أو مكون إضافي.
على عكس الخدمات السحابية التي تسجل بيانات الاجتماعات وتعالجها على بنيتها التحتية، فإن استضافة MiroTalk ذاتيًا تحافظ على كل محادثة على الأجهزة التي تمتلكها. يمكن حماية الغرف بكلمة مرور، وتحد حماية المضيف من إنشاء الجلسات للمستخدمين المصرح لهم فقط، ويتيح لك واجهة برمجة تطبيقات REST دمج إنشاء الاجتماعات في تطبيقاتك الخاصة.
الميزات الأساسية في MiroTalk
وسائط نظير إلى نظير
تدفق الفيديو والصوت مباشرة بين المشاركين — ليس عبر خادمك — مما يحافظ على زمن الوصول منخفضًا وتكاليف النطاق الترددي قريبة من الصفر بغض النظر عن عدد الغرف التي تعمل في وقت واحد.
لا حاجة لتطبيق
ينضم المشاركون من أي متصفح حديث عبر رابط قابل للمشاركة دون الحاجة إلى تسجيل حساب أو تنزيل أو إضافة متصفح.
مشاركة الشاشة والتسجيل
شارك شاشتك أو نافذة تطبيق معينة، وسجل الجلسات محليًا على جهازك دون تخزين التسجيلات على الخادم.
السبورة البيضاء ومشاركة الملفات
تعاون في الوقت الفعلي على لوح أبيض مشترك وانقل الملفات مباشرة بين المشاركين أثناء الجلسة دون الحاجة إلى تخزين خارجي.
حماية المضيف
تتطلب كلمة مرور لإنشاء غرف جديدة، مما يحد من إنشاء الجلسات للمستخدمين المصرح لهم مع الحفاظ على روابط انضمام المشاركين مفتوحة وسلسة.
REST API وتضمين
إنشاء غرف وإنشاء رموز الانضمام برمجياً عبر واجهة برمجة تطبيقات REST موثقة، وتضمين واجهة المستخدم للمؤتمرات في أي موقع ويب كإطار iframe.
لماذا تشغّل MiroTalk على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.