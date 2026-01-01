نشر Overseerr بنقرة واحدة.
أداة إدارة واكتشاف طلبات الوسائط لـ Plex مع تصفح مدعوم من TMDb، وسير عمل الموافقات، وتكامل تلقائي مع Sonarr و Radarr.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Overseerr؟
Overseerr هي الأداة الرائدة مفتوحة المصدر لإدارة طلبات الوسائط لمشغلي خوادم Plex. يتصفح المستخدمون واجهة رائعة مدعومة من TMDb لاكتشاف وطلب الأفلام أو البرامج التلفزيونية؛ ويقوم المسؤولون بمراجعة هذه الطلبات والموافقة عليها، والتي يتم بعد ذلك تلبيتها تلقائيًا عبر Sonarr و Radarr. توفر مصادقة Plex تسجيل دخول فردي سلس، ويمنع ماسح المكتبة التنزيلات المكررة عن طريق التحقق مما هو متاح بالفعل.
تمنح استضافة Overseerr ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) مجتمع Plex الخاص بك بوابة مصقولة ومتاحة دائمًا دون الكشف عن أدوات الأتمتة الخلفية. تضمن الموارد المخصصة اكتشافًا سريعًا للوسائط مع أعمال فنية عالية الدقة، بينما يحمي التخزين الدائم سجل الطلبات وحسابات المستخدمين وإعدادات التكامل عبر عمليات إعادة التشغيل والتحديثات.
الميزات الأساسية في Overseerr
Plex تسجيل الدخول الموحد
يقوم المستخدمون بالمصادقة باستخدام حساباتهم على Plex وتتم مزامنة الأذونات تلقائيًا، لذلك لا توجد طبقة منفصلة لإدارة المستخدمين للحفاظ عليها.
تكامل Sonarr و Radarr
تُحال الطلبات الموافق عليها مباشرةً إلى Sonarr أو Radarr للتنزيل التلقائي وتسليمها إلى المكتبة، مما يغلق الحلقة دون تدخل يدوي.
واجهة اكتشاف TMDb
تجربة تصفح غنية بصريًا مدعومة بقاعدة بيانات الأفلام تتيح للمستخدمين استكشاف المحتوى الشائع والرائج والموصى به قبل تقديم الطلبات.
سير عمل الموافقة على الطلب
المسؤولون يراجعون الطلبات المعلقة عبر لوحة تحكم سهلة الاستخدام مع القدرة على الموافقة أو الرفض أو تحديد حصص لكل مستخدم لإدارة سعة التخزين.
إشعارات متعددة القنوات
يبقي المستخدمين على اطلاع بحالة الطلب عبر Discord، Telegram، Slack، البريد الإلكتروني، webhooks، Pushover، والمزيد، مع إمكانية تهيئة كل قناة بشكل مستقل.
لماذا تشغّل Overseerr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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