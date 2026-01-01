Overseerr هي الأداة الرائدة مفتوحة المصدر لإدارة طلبات الوسائط لمشغلي خوادم Plex. يتصفح المستخدمون واجهة رائعة مدعومة من TMDb لاكتشاف وطلب الأفلام أو البرامج التلفزيونية؛ ويقوم المسؤولون بمراجعة هذه الطلبات والموافقة عليها، والتي يتم بعد ذلك تلبيتها تلقائيًا عبر Sonarr و Radarr. توفر مصادقة Plex تسجيل دخول فردي سلس، ويمنع ماسح المكتبة التنزيلات المكررة عن طريق التحقق مما هو متاح بالفعل.

تمنح استضافة Overseerr ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) مجتمع Plex الخاص بك بوابة مصقولة ومتاحة دائمًا دون الكشف عن أدوات الأتمتة الخلفية. تضمن الموارد المخصصة اكتشافًا سريعًا للوسائط مع أعمال فنية عالية الدقة، بينما يحمي التخزين الدائم سجل الطلبات وحسابات المستخدمين وإعدادات التكامل عبر عمليات إعادة التشغيل والتحديثات.