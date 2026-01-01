نشر Dawarich بنقرة واحدة.
بديل مستضاف ذاتيًا لـ Google Timeline لتتبع وتصور سجل مواقعك الكامل على خريطة تفاعلية.
اختر خطة VPS لـ Dawarich
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Dawarich؟
Dawarich هو بديل مستضاف ذاتيًا لـ Google Timeline يضع سجل موقعك تحت سيطرتك الخاصة. استورد البيانات من صادرات Google Maps Timeline و OwnTracks و Strava و Immich وملفات GPX ومصادر أخرى لبناء سجل غني وقابل للبحث لكل مكان زرته.
تُصوّر المنصة تحركاتك كخرائط تفاعلية مع خرائط حرارية وخطوط مسار وتراكبات ضباب الحرب. تُظهر الإحصائيات المدمجة البلدان التي تمت زيارتها والمدن التي تم استكشافها وإجمالي المسافة المقطوعة، بينما تتيح لك أدوات الرحلة إضافة تعليقات توضيحية للرحلات بالصور والملاحظات. مشاركة الموقع العائلي مع ضوابط الخصوصية الفردية تجعلها مناسبة للاستخدام المنزلي. يحافظ الاستضافة الذاتية على بيانات الموقع الحساسة بالكامل على البنية التحتية الخاصة بك، بعيدًا عن Google والأطراف الثالثة الأخرى.
الميزات الأساسية في Dawarich
استيراد متعدد المصادر
جلب بيانات الموقع من المخطط الزمني لخرائط Google، وOwnTracks، وStrava، وImmich، وملفات GPX، والمزيد لبناء سجل تاريخي كامل.
مشاهدات الخرائط التفاعلية
استكشف تاريخك كخرائط حرارية وخطوط المسار وتراكبات ضباب الحرب على خريطة تفاعلية بالكامل مع طبقات قابلة للتخصيص.
إحصائيات السفر
شاهد عدد الدول والمدن التي زرتها، وكم سافرت، وتتبع عدد الأيام التي قضيتها في كل دولة.
دمج الصور
ربط Immich أو Photoprism لتراكب الصور الموسومة جغرافيًا على الخريطة وربط الذكريات برحلات ومواقع محددة.
مشاركة موقع العائلة
شارك موقعك مع أفراد العائلة مع الحفاظ على ضوابط الخصوصية الفردية بحيث يقرر كل شخص ما يكشف عنه.
لماذا تشغّل Dawarich على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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