Dawarich هو بديل مستضاف ذاتيًا لـ Google Timeline يضع سجل موقعك تحت سيطرتك الخاصة. استورد البيانات من صادرات Google Maps Timeline و OwnTracks و Strava و Immich وملفات GPX ومصادر أخرى لبناء سجل غني وقابل للبحث لكل مكان زرته.

تُصوّر المنصة تحركاتك كخرائط تفاعلية مع خرائط حرارية وخطوط مسار وتراكبات ضباب الحرب. تُظهر الإحصائيات المدمجة البلدان التي تمت زيارتها والمدن التي تم استكشافها وإجمالي المسافة المقطوعة، بينما تتيح لك أدوات الرحلة إضافة تعليقات توضيحية للرحلات بالصور والملاحظات. مشاركة الموقع العائلي مع ضوابط الخصوصية الفردية تجعلها مناسبة للاستخدام المنزلي. يحافظ الاستضافة الذاتية على بيانات الموقع الحساسة بالكامل على البنية التحتية الخاصة بك، بعيدًا عن Google والأطراف الثالثة الأخرى.