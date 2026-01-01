تثبيت Evolution Go بنقرة واحدة.
بوابة واجهة برمجة تطبيقات واتساب (WhatsApp API) عالية الأداء، مكتوبة بلغة Go، لأتمتة المراسلة ذات الموارد المنخفضة وإدارة المثيلات المتعددة.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Evolution Go؟
Evolution Go هو بوابة API لتطبيق واتساب أعيدت كتابتها بلغة Go، مصممة كبديل خفيف الوزن وفعال لواجهة برمجة تطبيقات Evolution API المعتمدة على Node.js. مبنية على مكتبة whatsmeow، توفر نفس الإمكانيات الأساسية لأتمتة الرسائل — إدارة مثيلات متعددة، أحداث الويب هوك، وواجهة برمجة تطبيقات RESTful — مع استهلاك ذاكرة أقل بكثير وبدء التشغيل في أقل من ثانية بفضل بيئة تشغيل Go المترجمة ونموذج التزامن الأصلي.
استضافة Evolution Go ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يزيد من ميزة كفاءة الموارد لثنائيته المترجمة. يتم تخزين جميع بيانات الاعتماد للمصادقة وبيانات المحادثات في قاعدة بيانات PostgreSQL الخاصة بك، مما يضمن سيادة البيانات والامتثال دون تكاليف لكل رسالة التي تجعل مزودي واتساب التجاريين مكلفين على نطاق واسع.
الميزات الأساسية في Evolution Go
الأداء الأصلي
ثنائي مجمع مع تزامن قائم على الـ goroutine يتعامل مع آلاف الاتصالات المتزامنة بذاكرة تتراوح من 50 إلى 150 ميجابايت لكل نسخة، وهو أقل بكثير من نسخة Node.js.
إدارة المثيلات المتعددة
تشغيل عدة أرقام واتساب من نشر واحد، مع التحكم في كل نسخة بشكل مستقل ومراقبتها عبر REST API.
تسليم أحداث Webhook
تُرسل خطافات الويب (webhooks) في الوقت الفعلي أحداث الرسائل والاتصال والمجموعات إلى تطبيقك فورًا، مما يتيح تدفقات الاستجابة التلقائية وتكامل CRM.
عمارة قاعدة بيانات مزدوجة
يتم تخزين بيانات المصادقة والمستخدم في قواعد بيانات PostgreSQL منفصلة، مما يبسط عمليات النسخ الاحتياطي ويتيح ضوابط وصول دقيقة لعمليات النشر التي تهتم بالأمان.
دعم قائمة انتظار الرسائل
يتيح التكامل الاختياري لـ RabbitMQ (AMQP) و NATS بنى معمارية مدفوعة بالأحداث وقابلة للتطوير لعمليات المراسلة عالية الحجم.
لماذا تشغّل Evolution Go على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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