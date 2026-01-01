Evolution Go هو بوابة API لتطبيق واتساب أعيدت كتابتها بلغة Go، مصممة كبديل خفيف الوزن وفعال لواجهة برمجة تطبيقات Evolution API المعتمدة على Node.js. مبنية على مكتبة whatsmeow، توفر نفس الإمكانيات الأساسية لأتمتة الرسائل — إدارة مثيلات متعددة، أحداث الويب هوك، وواجهة برمجة تطبيقات RESTful — مع استهلاك ذاكرة أقل بكثير وبدء التشغيل في أقل من ثانية بفضل بيئة تشغيل Go المترجمة ونموذج التزامن الأصلي.

استضافة Evolution Go ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يزيد من ميزة كفاءة الموارد لثنائيته المترجمة. يتم تخزين جميع بيانات الاعتماد للمصادقة وبيانات المحادثات في قاعدة بيانات PostgreSQL الخاصة بك، مما يضمن سيادة البيانات والامتثال دون تكاليف لكل رسالة التي تجعل مزودي واتساب التجاريين مكلفين على نطاق واسع.