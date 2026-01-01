Fasten On-Prem هو مدير سجلات طبية إلكترونية (EMR) مفتوح المصدر ومستضاف ذاتيًا يتيح للأفراد والعائلات دمج البيانات الصحية من الأطباء والمستشفيات والمختبرات والأجهزة المتصلة في أرشيف خاص واحد. مبني على معيار بيانات الرعاية الصحية FHIR ومكتوب بلغة Go، يستوعب السجلات من خلال الإدخال اليدوي وتحميلات حزمة FHIR المصدرة من بوابات المرضى، ويعرضها في جدول زمني موحد جنبًا إلى جنب مع الملاحظات والحالات والأدوية والحساسيات ونتائج المختبرات.

إن استضافة Fasten ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على البيانات الصحية التي تحدد الهوية الشخصية داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها، بدلاً من مزود سجلات صحية كخدمة (SaaS) — وهو أمر مهم نظرًا لحساسية التاريخ الطبي. تعني قاعدة بيانات SQLite المشفرة، ووقت تشغيل Go ثنائي واحد، والتسجيل لكل مستخدم أن خادمًا افتراضيًا خاصًا صغيرًا (VPS) يستضيف بشكل مريح سجلًا شخصيًا أو عائليًا كاملاً.