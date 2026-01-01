نشر Fasten Health بتثبيت بنقرة واحدة.
مدير سجلات طبية إلكترونية شخصية وعائلية ذاتي الاستضافة يوحّد البيانات الصحية من مقدمي الخدمات والأجهزة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Fasten Health؟
Fasten On-Prem هو مدير سجلات طبية إلكترونية (EMR) مفتوح المصدر ومستضاف ذاتيًا يتيح للأفراد والعائلات دمج البيانات الصحية من الأطباء والمستشفيات والمختبرات والأجهزة المتصلة في أرشيف خاص واحد. مبني على معيار بيانات الرعاية الصحية FHIR ومكتوب بلغة Go، يستوعب السجلات من خلال الإدخال اليدوي وتحميلات حزمة FHIR المصدرة من بوابات المرضى، ويعرضها في جدول زمني موحد جنبًا إلى جنب مع الملاحظات والحالات والأدوية والحساسيات ونتائج المختبرات.
إن استضافة Fasten ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على البيانات الصحية التي تحدد الهوية الشخصية داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها، بدلاً من مزود سجلات صحية كخدمة (SaaS) — وهو أمر مهم نظرًا لحساسية التاريخ الطبي. تعني قاعدة بيانات SQLite المشفرة، ووقت تشغيل Go ثنائي واحد، والتسجيل لكل مستخدم أن خادمًا افتراضيًا خاصًا صغيرًا (VPS) يستضيف بشكل مريح سجلًا شخصيًا أو عائليًا كاملاً.
الميزات الأساسية في Fasten Health
استيراد FHIR Bundle
قم بتحميل حزم FHIR المصدرة من بوابات المرضى أو أنظمة الرعاية الصحية الأخرى لجلب السجل الطبي الحالي إلى الأرشيف.
تخزين أصلي لـ FHIR
احتفظ بالسجلات في شكلها الأصلي كموارد FHIR بحيث تظل الاستعلامات المهيكلة وعمليات التصدير والمعالجة اللاحقة محايدة للموردين.
تسجيل يدوي للسجل
أضف نتائج المختبر، والحالات، والأدوية، والتحصينات، والملاحظات يدويًا للزيارات، أو مقدمي الرعاية، أو السجلات الموجودة مسبقًا التي تسبق الوصول إلى FHIR.
حسابات العائلة
إدارة السجلات للشركاء أو الأطفال أو أفراد الأسرة المسنين من مثيل واحد مع حسابات مستخدمين منفصلة.
قاعدة بيانات مشفرة
قاعدة بيانات SQLite مشفرة في وضع السكون افتراضيًا، مما يحمي السجلات الصحية الحساسة على القرص ضد الوصول الانتهازي.
مرفقات المستندات
أرفق المستندات الممسوحة ضوئيًا، والتصوير، وملفات PDF إلى الزيارات بحيث يكون السجل الطبي الكامل موجودًا في مكان واحد قابل للبحث.
لماذا تشغّل Fasten Health على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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