نشر Radarr بنقرة واحدة.
مدير آلي لمجموعة الأفلام يراقب الإصدارات، ويقوم بالتنزيل عبر عميلك المفضل، ويحافظ على تنظيم مكتبتك.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Radarr؟
Radarr هو مدير شامل ومؤتمت لمجموعات الأفلام لمستخدمي Usenet وBitTorrent. يراقب خلاصات RSS للإصدارات الجديدة التي تتوافق مع ملفات تعريف الجودة الخاصة بك، ويقوم بتشغيل التنزيلات عبر عملاء مثل qBittorrent أو SABnzbd، ويعيد تسمية مكتبتك وتنظيمها تلقائيًا. يتيح لك دعم التنسيقات المخصصة استهداف ترميزات محددة — 4K HDR، Dolby Vision، REMUX — وسيقوم Radarr بترقية الملفات الموجودة عندما تظهر إصدارات أفضل.
تشغيل Radarr على خادم افتراضي خاص (VPS) يبقيه نشطًا على مدار الساعة بنطاق ترددي ثابت، مما يضمن عدم تفويت أي نافذة إصدار. يتكامل مباشرة مع Plex وJellyfin وEmby لتحديث مكتبة خادم الوسائط الخاص بك لحظة وصول ملف جديد، ويتوافق بشكل طبيعي مع Sonarr وLidarr وProwlarr لإنشاء نظام بيئي إعلامي مؤتمت بالكامل.
الميزات الأساسية في Radarr
مراقبة آلية
تكتشف مراقبة خلاصات RSS إصدارات الأفلام الجديدة لحظة ظهورها وتضع التنزيلات في قائمة الانتظار تلقائيًا بناءً على تفضيلات الجودة الخاصة بك.
ملفات تعريف الجودة
حدد الدقة المقبولة وبرامج الترميز وأحجام الملفات لكل فيلم بحيث يتم تنزيل والاحتفاظ بالإصدارات التي تريدها بالفعل فقط.
ترقيات أوتوماتيكية
يراقب Radarr الإصدارات ذات الجودة الأفضل بعد التنزيل الأولي ويستبدل الملفات بشفافية، مما يحافظ على مكتبتك بأعلى جودة بمرور الوقت.
تكامل ميديا سيرفر
إشعارات التحديث التلقائي للمكتبة لـ Plex و Jellyfin و Emby تعني أن الأفلام التي تم تنزيلها حديثًا تظهر في تطبيق البث الخاص بك في غضون ثوانٍ.
قائمة الواردات
استورد قوائم المراقبة من IMDb و Trakt و TMDb لإضافة الأفلام تلقائيًا إلى قائمة الانتظار المراقبة الخاصة بك بمجرد تحديدك للعناوين للمشاهدة.
لماذا تشغّل Radarr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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