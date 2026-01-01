Radicale هو خادم صغير وبسيط وخالٍ من المتاعب لـ CalDAV (التقويم) و CardDAV (جهات الاتصال) مكتوب بلغة بايثون. يتحدث البروتوكولات القياسية التي تدعمها كل أنظمة التشغيل الحديثة أصلاً — iOS، macOS، Android، Thunderbird، Outlook، GNOME، KDE — لذا تتم مزامنة التقويمات وجهات الاتصال مع أجهزتك دون الحاجة إلى تثبيت تطبيقات مخصصة أو إضافات للمتصفح.

استضافة Radicale ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل حدث وعنوان وتقويم مشترك على بنية تحتية تتحكم فيها أنت، بدلاً من تسليمها لخدمة تقويم كبرنامج كخدمة (SaaS). يخزن الخادم المجموعات كملفات عادية على القرص، ولا يتطلب قاعدة بيانات، ويعمل بشكل مريح جنبًا إلى جنب مع التطبيقات الأخرى بفضل بصمته الصغيرة في بايثون.