نشر Radicale بنقرة واحدة.
خادم CalDAV و CardDAV خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا لمزامنة التقويمات وجهات الاتصال عبر جميع أجهزتك.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Radicale؟
Radicale هو خادم صغير وبسيط وخالٍ من المتاعب لـ CalDAV (التقويم) و CardDAV (جهات الاتصال) مكتوب بلغة بايثون. يتحدث البروتوكولات القياسية التي تدعمها كل أنظمة التشغيل الحديثة أصلاً — iOS، macOS، Android، Thunderbird، Outlook، GNOME، KDE — لذا تتم مزامنة التقويمات وجهات الاتصال مع أجهزتك دون الحاجة إلى تثبيت تطبيقات مخصصة أو إضافات للمتصفح.
استضافة Radicale ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل حدث وعنوان وتقويم مشترك على بنية تحتية تتحكم فيها أنت، بدلاً من تسليمها لخدمة تقويم كبرنامج كخدمة (SaaS). يخزن الخادم المجموعات كملفات عادية على القرص، ولا يتطلب قاعدة بيانات، ويعمل بشكل مريح جنبًا إلى جنب مع التطبيقات الأخرى بفضل بصمته الصغيرة في بايثون.
الميزات الأساسية في Radicale
CalDAV و CardDAV قياسي
مزامنة أصلية مع iOS و macOS و Android و Thunderbird و Outlook و GNOME و KDE بدون عملاء خارجيين — كل نظام تشغيل حديث يدعم البروتوكولات بشكل افتراضي.
تخزين قائم على الملفات
التقويمات وجهات الاتصال توجد كملفات iCalendar و vCard عادية على القرص — سهلة النسخ الاحتياطي أو التحكم في الإصدار أو الترحيل دون تفريغ قواعد البيانات.
متعدد المستخدمين مع المشاركة
يحصل كل مستخدم مصادق عليه على مجموعاته الخاصة، مع قواعد مشاركة اختيارية لتقاويم العائلة أو الفريق المشتركة.
بصمة موارد صغيرة
خادم بايثون خالص بدون قاعدة بيانات يبدأ في ثوانٍ ويستخدم عشرات الميغابايت من الذاكرة — مثالي لأصغر خطط VPS.
واجهة إدارة الويب
واجهة مستخدم المتصفح المدمجة تتيح للمستخدمين تصفح المجموعات، ونسخ عناوين URL لـ CalDAV/CardDAV لإعداد العميل، والتحقق من أن كل شيء يعمل.
صديق للوكيل العكسي
مصمم للعمل خلف nginx أو Apache أو Traefik مع إنهاء HTTPS في المنبع، بحيث يكون النشر بسيطًا وآمنًا.
لماذا تشغّل Radicale على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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