نشر GoWA بنقرة واحدة.
واجهة برمجة تطبيقات واتساب REST خفيفة الوزن وواجهة ويب مبنية بلغة Go لأتمتة المراسلة متعددة الأجهزة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام GoWA؟
GoWA (Go WhatsApp Web متعدد الأجهزة) هو خادم REST API مفتوح المصدر يتصل بواتساب عبر بروتوكول الأجهزة المتعددة. يوفر واجهة مستخدم ويب نظيفة لإدارة جلسات واتساب وواجهة برمجة تطبيقات REST كاملة لإرسال الرسائل وإدارة جهات الاتصال والتعامل مع الـ webhooks — كل ذلك من خادمك الخاص.
استضافة GoWA ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يضمن بقاء بيانات جلسة واتساب الخاصة بك خاصة، وأن واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك ليس لديها قيود على المعدل من مزودي الطرف الثالث، وأنك تحتفظ بالتحكم الكامل في توجيه الرسائل وتكاملات الـ webhook.
الميزات الأساسية في GoWA
REST API
واجهة برمجة تطبيقات HTTP كاملة لإرسال الرسائل النصية والصور والمستندات والمواقع برمجياً من أي لغة أو أداة.
دعم الأجهزة المتعددة
ربط حسابات واتساب متعددة بمثيل خادم واحد دون الحاجة إلى اتصالات هاتفية منفصلة.
واجهة الويب
واجهة مستخدم ويب مدمجة لمسح رموز QR، وإدارة الجلسات، واختبار استدعاءات API دون كتابة تعليمات برمجية.
تكامل Webhook
إعادة توجيه الرسائل الواردة إلى نقاط النهاية الخاصة بك لأتمتة روبوت الدردشة، أو تكامل إدارة علاقات العملاء (CRM)، أو سير عمل الإشعارات.
المصادقة الأساسية
احمِ واجهة برمجة التطبيقات (API) وواجهة المستخدم للويب باستخدام بيانات اعتماد اسم المستخدم/كلمة المرور لمنع الوصول غير المصرح به.
لماذا تشغّل GoWA على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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