FusionAuth هو نظام أساسي لإدارة هوية العملاء والوصول إليهم مصمم خصيصًا للمطورين — بديل مستضاف ذاتيًا لـ Auth0 وOkta وCognito يوفر OAuth 2.0 وOpenID Connect وSAML وتسجيلات الدخول الاجتماعية والمصادقة متعددة العوامل وتسجيل الدخول بدون كلمة مرور وواجهة برمجة تطبيقات REST شاملة. تم إنشاؤه في الأصل بواسطة Inversoft لتطبيقات المستهلك عالية الحركة، ويتوسع من مستأجر واحد إلى ملايين المستخدمين على نفس النشر.

تضمن استضافة FusionAuth ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء كل حساب مستخدم وتجزئة كلمة مرور ورمز OAuth المميز وسجل تدقيق داخل البنية التحتية الخاصة بك بدلاً من الاعتماد على موفر هوية تابع لجهة خارجية قد يغير الأسعار أو الشروط. الإصدار المجتمعي مجاني بالكامل ويتضمن ميزات المصادقة والترخيص الأساسية المستخدمة في معظم عمليات النشر الإنتاجية.