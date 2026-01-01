نشر FusionAuth بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة إدارة هوية العملاء والوصول ذاتية الاستضافة مع OAuth، وSAML، وتسجيل الدخول الاجتماعي، والمصادقة متعددة العوامل (MFA)، وواجهة برمجة تطبيقات (API) موجهة للمطورين أولاً.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام FusionAuth؟
FusionAuth هو نظام أساسي لإدارة هوية العملاء والوصول إليهم مصمم خصيصًا للمطورين — بديل مستضاف ذاتيًا لـ Auth0 وOkta وCognito يوفر OAuth 2.0 وOpenID Connect وSAML وتسجيلات الدخول الاجتماعية والمصادقة متعددة العوامل وتسجيل الدخول بدون كلمة مرور وواجهة برمجة تطبيقات REST شاملة. تم إنشاؤه في الأصل بواسطة Inversoft لتطبيقات المستهلك عالية الحركة، ويتوسع من مستأجر واحد إلى ملايين المستخدمين على نفس النشر.
تضمن استضافة FusionAuth ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء كل حساب مستخدم وتجزئة كلمة مرور ورمز OAuth المميز وسجل تدقيق داخل البنية التحتية الخاصة بك بدلاً من الاعتماد على موفر هوية تابع لجهة خارجية قد يغير الأسعار أو الشروط. الإصدار المجتمعي مجاني بالكامل ويتضمن ميزات المصادقة والترخيص الأساسية المستخدمة في معظم عمليات النشر الإنتاجية.
الميزات الأساسية في FusionAuth
OAuth, OIDC, and SAML
خادم كامل لـ OAuth 2.0 و OpenID Connect و SAML 2.0 مع تدفقات منح رمز التفويض و PKCE والجهاز وبيانات اعتماد العميل، جاهز للاستخدام.
تسجيل الدخول الاجتماعي والمؤسسي
تسجيل الدخول الاجتماعي الأصلي لـ Google و Facebook و GitHub و Apple و Microsoft و LinkedIn و Twitter بالإضافة إلى اتحاد OIDC و SAML العام لعملاء المؤسسات.
المصادقة متعددة العوامل
تطبيقات مصادقة TOTP، والرسائل النصية القصيرة (SMS)، والبريد الإلكتروني، ومفاتيح مرور FIDO2 WebAuthn مع سياسات تكيفية تتكيف بناءً على إشارات المخاطر.
متعدد المستأجرين حسب التصميم
اعزل المستخدمين والتطبيقات والتكوينات في مستأجرين منفصلين لتحقيق تعدد المستأجرين في SaaS، أو فصل عملاء الوكالات، أو حسابات الشركاء بين الشركات (B2B).
صفحات تسجيل الدخول القابلة للتخصيص بالمظهر
تخصيص صفحات تسجيل الدخول والتسجيل وإدارة الحساب المستضافة بألوان علامتك التجارية وشعاراتها ومحتواها من خلال محرر قوالب Mustache.
REST API لكل شيء
كل عملية في واجهة المستخدم الإدارية متاحة أيضًا من خلال REST API موثقة ومكتبات عميل مخصصة لـ Java و Node و Python و Go والمزيد.
لماذا تشغّل FusionAuth على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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