ezBookKeeping هو تطبيق مالي شخصي خفيف الوزن ومفتوح المصدر مصمم لتتبع المصاريف اليومية بسرعة وسلاسة. تم بناؤه كحاوية واحدة مع تخزين SQLite، ويعمل بشكل مريح على أجهزة بحد أدنى من المتطلبات — من Raspberry Pi إلى خادم افتراضي خاص صغير (VPS) — دون الحاجة إلى خادم قاعدة بيانات.

على عكس أدوات المحاسبة ذات القيد المزدوج الأثقل، يركز ezBookKeeping على ما يحتاجه معظم الأفراد بالفعل: واجهة نظيفة ومناسبة للجوال أولاً لتسجيل المعاملات بسرعة، وتصور الإنفاق حسب الفئة، والبقاء على اطلاع بالميزانيات الشخصية. الاستضافة الذاتية تحافظ على سجل معاملاتك خاصًا تمامًا، مع عدم وجود أي تطبيق مالي تابع لجهة خارجية يرى بيانات إنفاقك على الإطلاق.