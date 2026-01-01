نشر ezBookKeeping بتثبيت بنقرة واحدة.
متتبع مالي شخصي خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا مع واجهة مستخدم تعتمد على الجوال أولاً، ورسوم بيانية، ومسح الإيصالات.
اختر خطة VPS لـ ezBookKeeping
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام ezBookKeeping؟
ezBookKeeping هو تطبيق مالي شخصي خفيف الوزن ومفتوح المصدر مصمم لتتبع المصاريف اليومية بسرعة وسلاسة. تم بناؤه كحاوية واحدة مع تخزين SQLite، ويعمل بشكل مريح على أجهزة بحد أدنى من المتطلبات — من Raspberry Pi إلى خادم افتراضي خاص صغير (VPS) — دون الحاجة إلى خادم قاعدة بيانات.
على عكس أدوات المحاسبة ذات القيد المزدوج الأثقل، يركز ezBookKeeping على ما يحتاجه معظم الأفراد بالفعل: واجهة نظيفة ومناسبة للجوال أولاً لتسجيل المعاملات بسرعة، وتصور الإنفاق حسب الفئة، والبقاء على اطلاع بالميزانيات الشخصية. الاستضافة الذاتية تحافظ على سجل معاملاتك خاصًا تمامًا، مع عدم وجود أي تطبيق مالي تابع لجهة خارجية يرى بيانات إنفاقك على الإطلاق.
الميزات الأساسية في ezBookKeeping
الجوال أولاً PWA
ثبّت ezBookKeeping كتطبيق ويب تقدمي على أي هاتف لتسجيل النفقات بتجربة مشابهة للتطبيقات الأصلية دون الحاجة إلى تنزيل من متجر التطبيقات.
مسح الإيصالات بتقنية OCR
امسح الإيصالات الورقية ضوئيًا لاستخراج مبالغ المعاملات والتجار تلقائيًا، مما يقلل من إدخال البيانات يدويًا.
دعم العملات المتعددة
تتبع النفقات عبر عملات متعددة مع تحويل سعر الصرف التلقائي للسفر والإنفاق الدولي.
الرسوم البيانية والإحصائيات
تصور اتجاهات الإنفاق حسب الفئة والحساب والفترة الزمنية باستخدام الرسوم البيانية المضمنة والإحصائيات الموجزة.
استيراد CSV و Alipay
استيراد سجل المعاملات من ملفات CSV ومن منصات الدفع الرئيسية بما في ذلك Alipay و WeChat Pay.
لماذا تشغّل ezBookKeeping على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.