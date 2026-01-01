Remark42 هو محرك تعليقات خفيف الوزن ومفتوح المصدر للمدونات والمواقع الإلكترونية، مصمم كبديل يحترم الخصوصية لـ Disqus و Facebook Comments ومنصات التعليقات التجارية الأخرى. مكتوب بلغة Go لتقليل استهلاك الذاكرة وتوفير تزامن عالٍ، يمكن تضمينه عبر مقتطف JavaScript واحد في أي موقع ويب — سواء كان HTML ثابتًا، أو Hugo، أو Jekyll، أو WordPress، أو Next.js، أو أي إطار عمل آخر — لإضافة مناقشات متسلسلة دون تتبع الزوار أو عرض الإعلانات.

استضافة Remark42 ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل تعليق للقارئ وتصويت وحساب داخل بنيتك التحتية بدلاً من أن يتم استخراجها بواسطة خدمة SaaS تابعة لجهة خارجية لأغراض بيانات الإعلانات. تعمل الحزمة المدمجة في حاوية واحدة مع تخزين BoltDB مدمج — لا تتطلب قاعدة بيانات منفصلة أو ذاكرة تخزين مؤقتة.