نشر Remark42 بنقرة واحدة.
محرك تعليقات مفتوح المصدر يركز على الخصوصية للمدونات والمواقع الإلكترونية — بديل خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا لـ Disqus.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Remark42؟
Remark42 هو محرك تعليقات خفيف الوزن ومفتوح المصدر للمدونات والمواقع الإلكترونية، مصمم كبديل يحترم الخصوصية لـ Disqus و Facebook Comments ومنصات التعليقات التجارية الأخرى. مكتوب بلغة Go لتقليل استهلاك الذاكرة وتوفير تزامن عالٍ، يمكن تضمينه عبر مقتطف JavaScript واحد في أي موقع ويب — سواء كان HTML ثابتًا، أو Hugo، أو Jekyll، أو WordPress، أو Next.js، أو أي إطار عمل آخر — لإضافة مناقشات متسلسلة دون تتبع الزوار أو عرض الإعلانات.
استضافة Remark42 ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل تعليق للقارئ وتصويت وحساب داخل بنيتك التحتية بدلاً من أن يتم استخراجها بواسطة خدمة SaaS تابعة لجهة خارجية لأغراض بيانات الإعلانات. تعمل الحزمة المدمجة في حاوية واحدة مع تخزين BoltDB مدمج — لا تتطلب قاعدة بيانات منفصلة أو ذاكرة تخزين مؤقتة.
الميزات الأساسية في Remark42
تضمين سهل
أضف مقتطف JavaScript واحدًا إلى أي موقع ويب لإضافة تعليقات متسلسلة — يعمل مع المواقع الثابتة والمدونات وأي إطار عمل يسمح بـ HTML مخصص.
OAuth متعدد المزودين
يمكن للزوار تسجيل الدخول باستخدام Google, GitHub, Facebook, Twitter, Microsoft, Yandex, Patreon, أو عبر المصادقة المجهولة أو عبر رابط البريد الإلكتروني.
الخصوصية أولاً
لا توجد بكسلات تتبع، ولا ملفات تعريف ارتباط لجهات خارجية، ولا تحليل سلوكي — يخزن Remark42 فقط ما هو ضروري لعرض التعليقات والإشعارات.
ماركداون والخيوط
دعم كامل لـ Markdown بما في ذلك كتل التعليمات البرمجية، والردود المتداخلة، والتصويت، والتحرير/الحذف مع نوافذ زمنية قابلة للتكوين.
أدوات الإشراف
أدوات إدارية مدمجة للإشراف الجماعي، وحظر عناوين IP، وتصفية الألفاظ النابية، والبحث عن التعليقات، وإشعارات البريد الإلكتروني/تليجرام عند التعليقات الجديدة.
نسخ احتياطي وتصدير
تخزين BoltDB مدمج مع نسخ احتياطية يومية تلقائية، ومستورد لتعليقات Disqus و WordPress، وتصدير JSON للترحيل.
لماذا تشغّل Remark42 على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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