Maintenant هي أداة مراقبة موحدة مفتوحة المصدر تحل محل العديد من الأدوات المستضافة ذاتيًا في وقت واحد. قم بإسقاط حاوية واحدة وسيكتشف تلقائيًا كل عبء عمل على مضيفك، ويتتبع حالة الحاوية، واستخدام الموارد، ونقاط نهاية HTTP وTCP، وشهادات TLS، وتحديثات الصور، ومخاطر أمان الشبكة من لوحة تحكم واحدة تعمل بلغة Go.

صُممت للمستضيفين الذاتيين والفرق الصغيرة، وتأتي Maintenant كملف ثنائي واحد مدعوم بـ SQLite، دون الحاجة إلى قاعدة بيانات خارجية أو أداة شحن سجلات. يتم شحنها عمدًا بدون مصادقة مدمجة وهي مخصصة للعمل خلف وكيلك العكسي الحالي، بحيث تحتفظ بطبقة هوية واحدة عبر مكدسك بينما تمتلك كل مقياس وسطر سجل وتنبيه دون تسعير لكل مضيف أو لكل مقياس.