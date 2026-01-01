نشر Maintenant بنقرة واحدة.
مراقبة Docker و Kubernetes بتكوين صفري مع صحة الحاويات، وفحوصات نقاط النهاية، والشهادات، وصفحة حالة عامة.
اختر خطة VPS لـ Maintenant
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Maintenant؟
Maintenant هي أداة مراقبة موحدة مفتوحة المصدر تحل محل العديد من الأدوات المستضافة ذاتيًا في وقت واحد. قم بإسقاط حاوية واحدة وسيكتشف تلقائيًا كل عبء عمل على مضيفك، ويتتبع حالة الحاوية، واستخدام الموارد، ونقاط نهاية HTTP وTCP، وشهادات TLS، وتحديثات الصور، ومخاطر أمان الشبكة من لوحة تحكم واحدة تعمل بلغة Go.
صُممت للمستضيفين الذاتيين والفرق الصغيرة، وتأتي Maintenant كملف ثنائي واحد مدعوم بـ SQLite، دون الحاجة إلى قاعدة بيانات خارجية أو أداة شحن سجلات. يتم شحنها عمدًا بدون مصادقة مدمجة وهي مخصصة للعمل خلف وكيلك العكسي الحالي، بحيث تحتفظ بطبقة هوية واحدة عبر مكدسك بينما تمتلك كل مقياس وسطر سجل وتنبيه دون تسعير لكل مضيف أو لكل مقياس.
الميزات الأساسية في Maintenant
الاكتشاف التلقائي للحاويات
يكتشف كل حاوية Docker وحمل عمل Kubernetes في اللحظة التي يبدأ فيها، مع تضمين تغييرات الحالة، وحلقات إعادة التشغيل، وتدفق السجلات.
فحوصات نقطة النهاية والنبض
يحدد مراقبات نبضات القلب لـ HTTP وTCP وcron عبر تسميات Docker مع عتبات فشل واسترداد قابلة للتكوين.
تتبع شهادة TLS
يستورد الشهادات تلقائيًا من نقاط نهاية HTTPS المراقبة ويصدر تنبيهات قبل 30 و 14 و 7 و 3 ويوم واحد من انتهاء الصلاحية.
مقاييس الموارد
يعرض رسومًا بيانية في الوقت الفعلي لوحدة المعالجة المركزية والذاكرة والشبكة وإدخال/إخراج القرص لكل حاوية، مع تنبيهات عتبة مخففة للحفاظ على مستوى ضوضاء منخفض.
تحديث المعلومات
تفحص سجلات OCI لمقارنة ملخصات الصور حتى تعرف بالضبط أي أعباء عمل لديها إصدارات أحدث تنتظر.
صفحة الحالة العامة
يجمع مستويات خطورة المراقبة في صفحة حالة في الوقت الفعلي مدعومة بأحداث مرسلة من الخادم للعملاء وزملاء العمل.
لماذا تشغّل Maintenant على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.