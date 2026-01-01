خصم يصل إلى 68% على Grocy

نشر Grocy بنقرة واحدة.

تطبيق إدارة البقالة والمنزل المستضاف ذاتيًا لتتبع مخزون الطعام وتواريخ انتهاء الصلاحية وقوائم التسوق.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Grocy بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ Grocy

خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Grocy؟

Grocy هو نظام إدارة منزلية قائم على الويب ومصمم حول مخزون الطعام. يتتبع ما لديك، ومتى تنتهي صلاحيته، وكم تستهلك، ثم يستخدم تلك البيانات لإنشاء قوائم تسوق دقيقة، ومنع الهدر، ومساعدتك في تخطيط الوصفات من المكونات الموجودة بالفعل في المخزن.

الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن بيانات مخزون منزلك تظل خاصة، ويمكن الوصول إليها من كل جهاز عائلي سواء كنت في المنزل أو في المتجر، ولا ترتبط أبدًا باشتراك أو يتم إيقافها من قبل بائع. تعمل حزمة PHP و SQLite خفيفة الوزن بشكل مريح جنبًا إلى جنب مع الخدمات الأخرى حتى على خادم افتراضي خاص (VPS) متواضع.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Grocy

تتبع تاريخ انتهاء الصلاحية

سجل تواريخ الشراء والانتهاء لكل منتج حتى يتمكن Grocy من تنبيهك قبل أن تفسد العناصر، مما يقلل من هدر الطعام في جميع أنحاء المنزل.

قوائم التسوق الذكية

يتم إنشاء قوائم التسوق تلقائيًا من متطلبات الوصفات والحد الأدنى لمخزون العتبات، لذلك أنت تشتري فقط ما تحتاجه بالفعل.

مسح الباركود

امسح رموز المنتجات الشريطية من أي متصفح جوال للبحث عن العناصر وتسجيلها على الفور دون الحاجة إلى كتابة أسماء المنتجات أو الكميات يدويًا.

إدارة الوصفات

احفظ الوصفات بكميات المكونات ودع Grocy يتحقق من مخزونك الحالي قبل إضافة ما ينقص بالضبط إلى قائمة التسوق.

تكامل أتمتة المنزل

واجهة برمجة تطبيقات REST كاملة تتيح عمليات التكامل مع Home Assistant، وتطبيقات ماسح الباركود، وأدوات أخرى مستضافة ذاتيًا لسير عمل منزلي مؤتمت بالكامل.

لماذا تشغّل Grocy على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

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