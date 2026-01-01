نشر Grocy بنقرة واحدة.
تطبيق إدارة البقالة والمنزل المستضاف ذاتيًا لتتبع مخزون الطعام وتواريخ انتهاء الصلاحية وقوائم التسوق.
اختر خطة VPS لـ Grocy
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Grocy؟
Grocy هو نظام إدارة منزلية قائم على الويب ومصمم حول مخزون الطعام. يتتبع ما لديك، ومتى تنتهي صلاحيته، وكم تستهلك، ثم يستخدم تلك البيانات لإنشاء قوائم تسوق دقيقة، ومنع الهدر، ومساعدتك في تخطيط الوصفات من المكونات الموجودة بالفعل في المخزن.
الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن بيانات مخزون منزلك تظل خاصة، ويمكن الوصول إليها من كل جهاز عائلي سواء كنت في المنزل أو في المتجر، ولا ترتبط أبدًا باشتراك أو يتم إيقافها من قبل بائع. تعمل حزمة PHP و SQLite خفيفة الوزن بشكل مريح جنبًا إلى جنب مع الخدمات الأخرى حتى على خادم افتراضي خاص (VPS) متواضع.
الميزات الأساسية في Grocy
تتبع تاريخ انتهاء الصلاحية
سجل تواريخ الشراء والانتهاء لكل منتج حتى يتمكن Grocy من تنبيهك قبل أن تفسد العناصر، مما يقلل من هدر الطعام في جميع أنحاء المنزل.
قوائم التسوق الذكية
يتم إنشاء قوائم التسوق تلقائيًا من متطلبات الوصفات والحد الأدنى لمخزون العتبات، لذلك أنت تشتري فقط ما تحتاجه بالفعل.
مسح الباركود
امسح رموز المنتجات الشريطية من أي متصفح جوال للبحث عن العناصر وتسجيلها على الفور دون الحاجة إلى كتابة أسماء المنتجات أو الكميات يدويًا.
إدارة الوصفات
احفظ الوصفات بكميات المكونات ودع Grocy يتحقق من مخزونك الحالي قبل إضافة ما ينقص بالضبط إلى قائمة التسوق.
تكامل أتمتة المنزل
واجهة برمجة تطبيقات REST كاملة تتيح عمليات التكامل مع Home Assistant، وتطبيقات ماسح الباركود، وأدوات أخرى مستضافة ذاتيًا لسير عمل منزلي مؤتمت بالكامل.
لماذا تشغّل Grocy على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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