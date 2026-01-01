نشر Langflow بنقرة واحدة.
منشئ سير عمل AI مرئي بالسحب والإفلات لإنشاء تطبيقات LLM باستخدام OpenAI وAnthropic والنماذج المحلية.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Langflow؟
Langflow هي منصة مفتوحة المصدر منخفضة التعليمات البرمجية تتيح للمطورين والفرق بناء تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال لوحة بصرية. قم بتوصيل نماذج اللغة الكبيرة (LLMs)، وقواعد بيانات المتجهات، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs)، ومصادر البيانات عن طريق سحب المكونات وإفلاتها — لا يلزم وجود كود نموذجي. وهي تدعم OpenAI وAnthropic Claude وGoogle Gemini والنماذج المستضافة محليًا، مما يجعل بناء روبوتات الدردشة، وخطوط أنابيب RAG، وسير عمل الوكلاء المتعددين أمرًا سهلاً.
استضافة Langflow على VPS الخاص بك يحافظ على سير عمل الذكاء الاصطناعي وبيانات المحادثات على بنية تحتية تتحكم فيها، مما يلغي الاعتماد على بائع معين ويضمن أن المستندات الحساسة التي تتم معالجتها عبر خطوط أنابيب RAG لا تغادر بيئتك أبدًا. يتضمن هذا القالب PostgreSQL للاستمرارية الموثوقة للتدفقات والمستخدمين وحالة التطبيق.
الميزات الأساسية في Langflow
مُنشئ سير العمل المرئي
بناء تطبيقات LLM عن طريق ربط المكونات على لوحة دون كتابة الكود النمطي لخط الأنابيب.
دعم LLM متعدد المزودين
التبديل بين OpenAI وAnthropic وGoogle Gemini ونماذج Ollama المحلية ضمن سير العمل نفسه.
مسارات RAG
ربط قواعد بيانات المتجهات بنماذج اللغة الكبيرة (LLMs) لإنشاء سير عمل توليد معزز بالاسترجاع يجيب على الأسئلة من مستنداتك الخاصة.
نشر API
اعرض أي سير عمل مكتمل كنقطة نهاية لواجهة برمجة تطبيقات REST لدمجه في تطبيقات الإنتاج.
مكونات مخصصة
اكتب مكونات بايثون لتوسيع Langflow بمنطق خاص، أو واجهات برمجة تطبيقات داخلية، أو مصادر بيانات متخصصة.
لماذا تشغّل Langflow على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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