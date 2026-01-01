Langflow هي منصة مفتوحة المصدر منخفضة التعليمات البرمجية تتيح للمطورين والفرق بناء تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال لوحة بصرية. قم بتوصيل نماذج اللغة الكبيرة (LLMs)، وقواعد بيانات المتجهات، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs)، ومصادر البيانات عن طريق سحب المكونات وإفلاتها — لا يلزم وجود كود نموذجي. وهي تدعم OpenAI وAnthropic Claude وGoogle Gemini والنماذج المستضافة محليًا، مما يجعل بناء روبوتات الدردشة، وخطوط أنابيب RAG، وسير عمل الوكلاء المتعددين أمرًا سهلاً.

استضافة Langflow على VPS الخاص بك يحافظ على سير عمل الذكاء الاصطناعي وبيانات المحادثات على بنية تحتية تتحكم فيها، مما يلغي الاعتماد على بائع معين ويضمن أن المستندات الحساسة التي تتم معالجتها عبر خطوط أنابيب RAG لا تغادر بيئتك أبدًا. يتضمن هذا القالب PostgreSQL للاستمرارية الموثوقة للتدفقات والمستخدمين وحالة التطبيق.