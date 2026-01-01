نشر Svix بنقرة واحدة.
خدمة تسليم الويب هوك مفتوحة المصدر مع إعادة المحاولة التلقائية، وتوقيع الرسائل، وبوابة نقطة نهاية للعملاء قابلة للتضمين.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Svix؟
Svix هي منصة مفتوحة المصدر وجاهزة للمؤسسات لتوصيل الويب هوك تتعامل مع كل ما يتعلق بإرسال الويب هوك الموثوقة على نطاق واسع. تدير عمليات إعادة المحاولة التلقائية مع التراجع الأسي، ومراقبة صحة نقطة النهاية، وتوقيع الرسائل والتحقق منها، وسجل تدقيق كامل لكل محاولة تسليم — لذلك لا يتعين عليك بناء أي من هذه البنية التحتية بنفسك.
يتيح مكون بوابة قابل للتضمين لعملاء تطبيقك إدارة نقاط نهاية الويب هوك واشتراكات الأحداث الخاصة بهم بأنفسهم. تم بناء Svix بلغة Rust لتحقيق الأداء، ويعمل مع PostgreSQL وRedis، ويكشف عن واجهة برمجة تطبيقات REST مع حزم SDK رسمية لجميع اللغات الرئيسية. الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تبقي جميع بيانات الويب هوك تحت سيطرتك.
الميزات الأساسية في Svix
إعادة المحاولات الأوتوماتيكية
يتم إعادة محاولة تسليم الويب هوك الفاشلة تلقائيًا مع تراجع أسي، مما يضمن وصول الرسائل إلى وجهتها حتى أثناء الانقطاعات المؤقتة.
توقيع الرسالة
جميع الـ webhooks الصادرة موقعة باستخدام HMAC-SHA256 أو Ed25519، مما يسمح للمستقبلين بالتحقق تشفيرياً من أصالة كل رسالة.
بوابة قابلة للتضمين
أطلق بوابة جاهزة لإدارة الويب هوك يمكن لعملائك استخدامها لتسجيل نقاط النهاية والاشتراك في الأحداث — دون الحاجة إلى واجهة مستخدم مخصصة.
سجل تدقيق التسليم
يتم تسجيل كل محاولة تسليم مع تفاصيل الطلب والاستجابة الكاملة، مما يسهل تصحيح الإخفاقات وإعادة تشغيل الأحداث الفائتة.
متعدد اللغات SDKs
تتيح لك حزم تطوير البرامج (SDKs) الرسمية للعميل لـ Python و TypeScript و Go و Java و Ruby و C# دمج Svix في أي واجهة خلفية في دقائق.
لماذا تشغّل Svix على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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