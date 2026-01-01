Svix هي منصة مفتوحة المصدر وجاهزة للمؤسسات لتوصيل الويب هوك تتعامل مع كل ما يتعلق بإرسال الويب هوك الموثوقة على نطاق واسع. تدير عمليات إعادة المحاولة التلقائية مع التراجع الأسي، ومراقبة صحة نقطة النهاية، وتوقيع الرسائل والتحقق منها، وسجل تدقيق كامل لكل محاولة تسليم — لذلك لا يتعين عليك بناء أي من هذه البنية التحتية بنفسك.

يتيح مكون بوابة قابل للتضمين لعملاء تطبيقك إدارة نقاط نهاية الويب هوك واشتراكات الأحداث الخاصة بهم بأنفسهم. تم بناء Svix بلغة Rust لتحقيق الأداء، ويعمل مع PostgreSQL وRedis، ويكشف عن واجهة برمجة تطبيقات REST مع حزم SDK رسمية لجميع اللغات الرئيسية. الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تبقي جميع بيانات الويب هوك تحت سيطرتك.