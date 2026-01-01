خصم يصل إلى 68% على ArcadeDB

نشر ArcadeDB بنقرة واحدة.

قاعدة بيانات متعددة النماذج وعالية الأداء تدعم بيانات الرسوم البيانية والمستندات والمفتاح-القيمة والسلاسل الزمنية والمتجهات في محرك واحد.

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خادم VPS مُدار بالـ AI
319 /الشهر
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نشر ArcadeDB بنقرة واحدة.

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خصم 64%
KVM 1
879
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احصل على 24 شهرًا مقابل E£7,656 (السعر العادي E£21,096). يتم التجديد بسعر E£529/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
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خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
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احصل على 24 شهرًا مقابل E£10,296 (السعر العادي E£26,856). يتم التجديد بسعر E£639/الشهر.
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
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احصل على 24 شهرًا مقابل E£14,136 (السعر العادي E£44,616). يتم التجديد بسعر E£1,279/الشهر.
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£28,056 (السعر العادي E£78,936). يتم التجديد بسعر E£2,329/الشهر.
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£7,656 (السعر العادي E£21,096). يتم التجديد بسعر E£529/الشهر.
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£10,296 (السعر العادي E£26,856). يتم التجديد بسعر E£639/الشهر.
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£14,136 (السعر العادي E£44,616). يتم التجديد بسعر E£1,279/الشهر.
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169 /الشهر
اختر خطة
احصل على 24 شهرًا مقابل E£28,056 (السعر العادي E£78,936). يتم التجديد بسعر E£2,329/الشهر.
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام ArcadeDB؟

ArcadeDB هو محرك قاعدة بيانات متعدد النماذج مفتوح المصدر مصمم لتحقيق أداء فائق عبر نماذج بيانات متنوعة. على عكس قواعد البيانات أحادية النموذج التي تجبرك على الاختيار بين هياكل الرسم البياني أو المستندات أو العلاقات، يتعامل ArcadeDB معها جميعًا بشكل أصلي — حيث يقوم بتخزين واستعلام علاقات الرسم البياني، ومجموعات المستندات، وأزواج المفاتيح والقيم، والسلاسل الزمنية، وتضمينات المتجهات، والبيانات الجغرافية المكانية ضمن محرك واحد مع امتثال كامل لـ ACID.

تم إنشاء ArcadeDB بواسطة مؤسس OrientDB، وهو مبني بلغة Java منخفضة المستوى ومُحسّن لتقليل جمع البيانات المهملة، مما يتيح ملايين عمليات السجلات في الثانية. توفر واجهة الويب المدمجة ArcadeDB Studio تنفيذ الاستعلامات، وإدارة المخططات، وتصور الرسوم البيانية — لا توجد أدوات عميل منفصلة مطلوبة بعد النشر.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في ArcadeDB

محرك بيانات متعدد النماذج

قم بتخزين واستعلام بيانات الرسم البياني، والمستندات، والقيمة الرئيسية، والسلاسل الزمنية، والبيانات المتجهة ضمن قاعدة بيانات واحدة دون الحاجة إلى تبديل الأدوات أو مزامنة مخازن منفصلة.

سبع لغات استعلام

استعلم باستخدام SQL، أو Cypher، أو Apache Gremlin، أو GraphQL، أو لغة استعلام MongoDB، أو PromQL، أو بروتوكول Redis — استخدم اللغة التي تناسب نموذج بياناتك.

ArcadeDB استوديو

واجهة ويب مدمجة لتنفيذ الاستعلامات، وإدارة المخططات، وتصور بيانات الرسم البياني، وإدارة قاعدة البيانات بدون أدوات عميل خارجية.

بحث تشابه المتجهات

تخزين تضمين المتجهات الأصلي والبحث عن التشابه لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي جنبًا إلى جنب مع بياناتك التشغيلية.

ACID على نطاق واسع

معاملات متوافقة تمامًا مع ACID تعالج ملايين السجلات في الثانية، بدءًا من عمليات نشر Raspberry Pi المضمنة وصولاً إلى المجموعات متعددة العقد.

لماذا تشغّل ArcadeDB على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

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