نشر ArcadeDB بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات متعددة النماذج وعالية الأداء تدعم بيانات الرسوم البيانية والمستندات والمفتاح-القيمة والسلاسل الزمنية والمتجهات في محرك واحد.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام ArcadeDB؟
ArcadeDB هو محرك قاعدة بيانات متعدد النماذج مفتوح المصدر مصمم لتحقيق أداء فائق عبر نماذج بيانات متنوعة. على عكس قواعد البيانات أحادية النموذج التي تجبرك على الاختيار بين هياكل الرسم البياني أو المستندات أو العلاقات، يتعامل ArcadeDB معها جميعًا بشكل أصلي — حيث يقوم بتخزين واستعلام علاقات الرسم البياني، ومجموعات المستندات، وأزواج المفاتيح والقيم، والسلاسل الزمنية، وتضمينات المتجهات، والبيانات الجغرافية المكانية ضمن محرك واحد مع امتثال كامل لـ ACID.
تم إنشاء ArcadeDB بواسطة مؤسس OrientDB، وهو مبني بلغة Java منخفضة المستوى ومُحسّن لتقليل جمع البيانات المهملة، مما يتيح ملايين عمليات السجلات في الثانية. توفر واجهة الويب المدمجة ArcadeDB Studio تنفيذ الاستعلامات، وإدارة المخططات، وتصور الرسوم البيانية — لا توجد أدوات عميل منفصلة مطلوبة بعد النشر.
الميزات الأساسية في ArcadeDB
محرك بيانات متعدد النماذج
قم بتخزين واستعلام بيانات الرسم البياني، والمستندات، والقيمة الرئيسية، والسلاسل الزمنية، والبيانات المتجهة ضمن قاعدة بيانات واحدة دون الحاجة إلى تبديل الأدوات أو مزامنة مخازن منفصلة.
سبع لغات استعلام
استعلم باستخدام SQL، أو Cypher، أو Apache Gremlin، أو GraphQL، أو لغة استعلام MongoDB، أو PromQL، أو بروتوكول Redis — استخدم اللغة التي تناسب نموذج بياناتك.
ArcadeDB استوديو
واجهة ويب مدمجة لتنفيذ الاستعلامات، وإدارة المخططات، وتصور بيانات الرسم البياني، وإدارة قاعدة البيانات بدون أدوات عميل خارجية.
بحث تشابه المتجهات
تخزين تضمين المتجهات الأصلي والبحث عن التشابه لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي جنبًا إلى جنب مع بياناتك التشغيلية.
ACID على نطاق واسع
معاملات متوافقة تمامًا مع ACID تعالج ملايين السجلات في الثانية، بدءًا من عمليات نشر Raspberry Pi المضمنة وصولاً إلى المجموعات متعددة العقد.
لماذا تشغّل ArcadeDB على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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