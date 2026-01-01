Manticore Search هي قاعدة بيانات قوية مفتوحة المصدر مصممة خصيصًا للبحث. تم إنشاؤها في عام 2017 كامتداد لمشروع Sphinx Search، وهي تجمع بين البحث النصي الكامل، والبحث عن التشابه المتجهي، والتحليلات في الوقت الفعلي في محرك واحد — يمكن الوصول إليها عبر بروتوكول MySQL المألوف أو واجهة برمجة تطبيقات JSON HTTP.

على عكس Elasticsearch، فإن Manticore مكتوب بلغة C++ ويتطلب الحد الأدنى من الموارد مع توفير أداء استعلام ممتاز عبر مليارات المستندات. تمنحك الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في البنية التحتية للبحث الخاصة بك — لا توجد رسوم لكل استعلام، ولا يوجد احتكار للموردين، ولا توجد تكاليف إضافية لـ JVM.