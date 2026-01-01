نشر Manticore Search بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات بحث مفتوحة المصدر وعالية الأداء مع دعم للبحث النصي الكامل، والبحث المتجه، وبروتوكول MySQL.
اختر خطة VPS لـ Manticore Search
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Manticore Search؟
Manticore Search هي قاعدة بيانات قوية مفتوحة المصدر مصممة خصيصًا للبحث. تم إنشاؤها في عام 2017 كامتداد لمشروع Sphinx Search، وهي تجمع بين البحث النصي الكامل، والبحث عن التشابه المتجهي، والتحليلات في الوقت الفعلي في محرك واحد — يمكن الوصول إليها عبر بروتوكول MySQL المألوف أو واجهة برمجة تطبيقات JSON HTTP.
على عكس Elasticsearch، فإن Manticore مكتوب بلغة C++ ويتطلب الحد الأدنى من الموارد مع توفير أداء استعلام ممتاز عبر مليارات المستندات. تمنحك الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تحكمًا كاملاً في البنية التحتية للبحث الخاصة بك — لا توجد رسوم لكل استعلام، ولا يوجد احتكار للموردين، ولا توجد تكاليف إضافية لـ JVM.
الميزات الأساسية في Manticore Search
بحث بالنص الكامل
أكثر من 20 عامل تشغيل بحث، بما في ذلك المطابقة التقريبية، والتجذير، والتجريد اللغوي لاسترجاع دقيق للنص الكامل عبر مجموعات المستندات الكبيرة.
متوافق مع MySQL
اتصل باستخدام أي عميل MySQL أو ORM أو أداة BI — لا يلزم وجود SDK جديد، وتعمل الأدوات الحالية المستندة إلى MySQL على الفور.
البحث المتجه
فهرس متجه HNSW المدمج يتيح البحث عن التشابه الدلالي واستعلامات الكلمات الرئيسية والمتجهات الهجينة دون الحاجة إلى قاعدة بيانات متجهات منفصلة.
الفهرسة في الوقت الفعلي
تصبح المستندات قابلة للبحث فور إدراجها دون تأخير في إعادة بناء الفهرس، مما يحافظ على حداثة النتائج في مجموعات البيانات سريعة التغير.
التخزين العمودي
التنسيق العمودي يسرّع التحليلات والتجميعات والبحث الموجه عبر مجموعات البيانات الكبيرة مع حمل ذاكرة منخفض.
لماذا تشغّل Manticore Search على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.