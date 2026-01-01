MiroFish هو محرك تنبؤ بالذكاء الاصطناعي مبني على إطار عمل محاكاة OASIS متعدد الوكلاء. يقوم بإنشاء عوالم رقمية متوازية يسكنها آلاف من وكلاء الذكاء الاصطناعي، لكل منهم شخصيات مستقلة، وذاكرة طويلة المدى مدعومة بواسطة Zep Cloud، ومنطق سلوكي. يمكن للمستخدمين إدخال أحداث العالم الحقيقي كبيانات أولية ومراقبة كيفية استجابة المجموعات السكانية المحاكاة — مما ينتج عنه تنبؤات بالنتائج لاتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي، وتحركات السوق، وتأثيرات السياسات.

استضافة MiroFish ذاتيًا تمنحك قدرة حوسبة مخصصة للمحاكاة كثيفة الموارد وتحافظ على معلومات الأعمال الحساسة، والإشارات المالية، وتحليلات ما قبل الإصدار بالكامل ضمن البنية التحتية الخاصة بك. كما تحتفظ بالتحكم الكامل في اختيار مزود LLM وتحسين التكلفة.