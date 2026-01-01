نشر MiroFish بنقرة واحدة.
محرك تنبؤ بالذكاء الاصطناعي يستخدم محاكاة سرب متعددة الوكلاء لتوقع النتائج الاجتماعية والسوقية في العالم الحقيقي.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام MiroFish؟
MiroFish هو محرك تنبؤ بالذكاء الاصطناعي مبني على إطار عمل محاكاة OASIS متعدد الوكلاء. يقوم بإنشاء عوالم رقمية متوازية يسكنها آلاف من وكلاء الذكاء الاصطناعي، لكل منهم شخصيات مستقلة، وذاكرة طويلة المدى مدعومة بواسطة Zep Cloud، ومنطق سلوكي. يمكن للمستخدمين إدخال أحداث العالم الحقيقي كبيانات أولية ومراقبة كيفية استجابة المجموعات السكانية المحاكاة — مما ينتج عنه تنبؤات بالنتائج لاتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي، وتحركات السوق، وتأثيرات السياسات.
استضافة MiroFish ذاتيًا تمنحك قدرة حوسبة مخصصة للمحاكاة كثيفة الموارد وتحافظ على معلومات الأعمال الحساسة، والإشارات المالية، وتحليلات ما قبل الإصدار بالكامل ضمن البنية التحتية الخاصة بك. كما تحتفظ بالتحكم الكامل في اختيار مزود LLM وتحسين التكلفة.
الميزات الأساسية في MiroFish
محاكاة متعددة الوكلاء
يتفاعل آلاف من وكلاء الذكاء الاصطناعي ذوي الشخصيات الفريدة والذاكرة المستمرة في عوالم رقمية متوازية، مما ينتج عنه ديناميكيات اجتماعية ناشئة.
نمذجة المنصة الاجتماعية
يحاكي بيئات شبيهة بتويتر وريديت مع إمكانية النشر والتعليق والمتابعة وإعادة النشر لتعكس سلوك المنصات الحقيقية.
ضوابط الرؤية الشاملة
حقن المتغيرات وأحداث الأخبار العاجلة من منظور علوي لمراقبة كيفية تفاعل السكان المحاكين في الوقت الفعلي.
التقارير الآلية
تقوم تقارير التحليل التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بتلخيص نتائج المحاكاة والتنبؤات، مما يقلل من التفسير اليدوي لتفاعلات الوكلاء المعقدة.
الواجهة الخلفية المرنة لـ LLM
يعمل مع OpenAI أو أي مزود متوافق مع واجهة برمجة تطبيقات OpenAI، مما يتيح لك تبديل النماذج لموازنة جودة المحاكاة مقابل التكلفة.
لماذا تشغّل MiroFish على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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