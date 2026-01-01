نشر CloudBeaver بنقرة واحدة.
أداة إدارة قواعد بيانات قائمة على الويب تم بناؤها بواسطة فريق DBeaver، تدعم PostgreSQL و MySQL و MongoDB وعشرات غيرها.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام CloudBeaver؟
CloudBeaver هو تطبيق لإدارة قواعد البيانات قائم على الويب تم تطويره بواسطة الفريق الذي يقف وراء عميل سطح المكتب الشهير DBeaver. إنه يجلب إدارة قواعد البيانات الاحترافية إلى أي متصفح، مما يمكّن الفرق من الاستعلام عن أنظمة قواعد بيانات متعددة وتصورها وإدارتها من واجهة واحدة دون الحاجة إلى تثبيت برنامج سطح المكتب على كل جهاز.
استضافة CloudBeaver ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات اعتماد قاعدة البيانات ونتائج الاستعلام داخل شبكتك الخاصة. تتجنب بذلك تعريض قواعد البيانات الفردية للإنترنت العام مع منح فريقك وصولاً مركزيًا ومتحكمًا فيه بالأدوار إلى قواعد البيانات التي يحتاجونها — من أي جهاز، ومن أي موقع.
الميزات الأساسية في CloudBeaver
دعم قواعد البيانات المتعددة
اتصل بـ PostgreSQL, MySQL, SQLite, MongoDB, Oracle, SQL Server، والعديد غيرها من واجهة موحدة واحدة.
منشئ الاستعلامات البصري
أنشئ استعلامات معقدة باستخدام واجهة سحب وإفلات، مما يقلل الأخطاء ويخفض الحاجز أمام المستخدمين الأقل خبرة.
التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار
إدارة أذونات المستخدم على مستوى الاتصال بحيث يرى أعضاء الفريق فقط قواعد البيانات التي يُصرح لهم بالوصول إليها.
محرر SQL متقدم
محرر كامل الميزات مع تمييز بناء الجملة والإكمال التلقائي وسجل الاستعلامات لعمل قاعدة بيانات يومي منتج.
تصور البيانات
عرض نتائج الاستعلام كرسوم بيانية ومخططات مباشرة في المتصفح دون الحاجة إلى التصدير إلى أداة ذكاء أعمال (BI) منفصلة.
لماذا تشغّل CloudBeaver على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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