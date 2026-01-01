CloudBeaver هو تطبيق لإدارة قواعد البيانات قائم على الويب تم تطويره بواسطة الفريق الذي يقف وراء عميل سطح المكتب الشهير DBeaver. إنه يجلب إدارة قواعد البيانات الاحترافية إلى أي متصفح، مما يمكّن الفرق من الاستعلام عن أنظمة قواعد بيانات متعددة وتصورها وإدارتها من واجهة واحدة دون الحاجة إلى تثبيت برنامج سطح المكتب على كل جهاز.

استضافة CloudBeaver ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات اعتماد قاعدة البيانات ونتائج الاستعلام داخل شبكتك الخاصة. تتجنب بذلك تعريض قواعد البيانات الفردية للإنترنت العام مع منح فريقك وصولاً مركزيًا ومتحكمًا فيه بالأدوار إلى قواعد البيانات التي يحتاجونها — من أي جهاز، ومن أي موقع.