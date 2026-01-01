نشر LanguageTool بنقرة واحدة.
مدقق نحوي وأسلوبي وإملائي مفتوح المصدر لأكثر من 25 لغة، يعمل كواجهة برمجة تطبيقات (REST API) خاصة مستضافة ذاتيًا.
اختر خطة VPS لـ LanguageTool
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام LanguageTool؟
LanguageTool هو خادم تدقيق لغوي شامل مفتوح المصدر يكتشف الأخطاء النحوية والأسلوبية وعلامات الترقيم والإملائية في أكثر من 25 لغة من خلال واجهة برمجة تطبيقات HTTP RESTful بسيطة. يتجاوز بكثير التدقيق الإملائي الأساسي لاكتشاف المشكلات النحوية المعقدة، مما يجعله بديلاً صديقًا للخصوصية لخدمات التدقيق النحوي السحابية مثل Grammarly.
هذه خدمة تعتمد على واجهة برمجة التطبيقات (API) فقط بدون واجهة مستخدم ويب تقليدية. يقوم العملاء — مثل إضافات المتصفح، ومكونات LibreOffice الإضافية، ومحررات الأكواد، والتطبيقات المخصصة — بتوجيه طلباتهم إلى عنوان URL الخاص بالنشر واستدعاء نقطة النهاية /v2/check مباشرةً. الاستضافة الذاتية تعني أن المحتوى المكتوب لا يغادر بنيتك التحتية أبدًا، وهو أمر ضروري للمستندات القانونية أو الطبية أو وثائق الأعمال الحساسة.
الميزات الأساسية في LanguageTool
دعم أكثر من 25 لغة
تحقق من القواعد النحوية والأسلوب باللغات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والألمانية والبرتغالية والهولندية والبولندية والعديد من اللغات الأخرى من خدمة واحدة.
تدقيق نحوي متعمق
اكتشف الأخطاء النحوية المعقدة، ومشكلات الأسلوب، والكلمات المشوشة التي تفوتها مدققات الإملاء البسيطة.
تكامل REST API
ادمج تدقيق القواعد النحوية في أي تطبيق أو نظام إدارة محتوى (CMS) أو محرر باستخدام نقطة نهاية HTTP مباشرة /v2/check.
نماذج لغوية N-جرام
تفعيل نماذج n-gram الاختيارية لتحسين كبير في اكتشاف الكلمات والعبارات الشائعة الخلط.
موارد قابلة للتكوين
اضبط حجم ذاكرة Java المخصصة عند النشر لتحقيق التوازن بين استهلاك الذاكرة والإنتاجية لحجم الطلبات المتوقع لديك.
لماذا تشغّل LanguageTool على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.