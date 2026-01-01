LanguageTool هو خادم تدقيق لغوي شامل مفتوح المصدر يكتشف الأخطاء النحوية والأسلوبية وعلامات الترقيم والإملائية في أكثر من 25 لغة من خلال واجهة برمجة تطبيقات HTTP RESTful بسيطة. يتجاوز بكثير التدقيق الإملائي الأساسي لاكتشاف المشكلات النحوية المعقدة، مما يجعله بديلاً صديقًا للخصوصية لخدمات التدقيق النحوي السحابية مثل Grammarly.

هذه خدمة تعتمد على واجهة برمجة التطبيقات (API) فقط بدون واجهة مستخدم ويب تقليدية. يقوم العملاء — مثل إضافات المتصفح، ومكونات LibreOffice الإضافية، ومحررات الأكواد، والتطبيقات المخصصة — بتوجيه طلباتهم إلى عنوان URL الخاص بالنشر واستدعاء نقطة النهاية /v2/check مباشرةً. الاستضافة الذاتية تعني أن المحتوى المكتوب لا يغادر بنيتك التحتية أبدًا، وهو أمر ضروري للمستندات القانونية أو الطبية أو وثائق الأعمال الحساسة.