نشر Shynet بنقرة واحدة.
منصة تحليلات ويب تحترم الخصوصية وتعمل بدون ملفات تعريف الارتباط وتمنحك الملكية الكاملة لبياناتك.
اختر خطة VPS لـ Shynet
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Shynet؟
Shynet هي منصة تحليلات ويب ذاتية الاستضافة مصممة لأصحاب المواقع المهتمين بالخصوصية. على عكس أدوات التحليلات التجارية، يتتبع Shynet سلوك الزوار دون استخدام ملفات تعريف الارتباط أو بصمات الأصابع أو جمع البيانات الشخصية، مما يجعله متوافقًا تمامًا مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) ولوائح الخصوصية المماثلة دون الحاجة إلى لافتات ملفات تعريف الارتباط أو مربعات حوار الموافقة.
يعني نشر Shynet على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) أن بيانات زوارك لا تغادر بنيتك التحتية أبدًا. تحصل على مقاييس نظيفة وذات مغزى — الجلسات، والمصادر، وأوقات التحميل، والبيانات الجغرافية — مع احترام خصوصية المستخدمين والحفاظ على الملكية الكاملة لتحليلاتك.
الميزات الأساسية في Shynet
تتبع خالٍ من ملفات تعريف الارتباط
يجمع التحليلات بدون ملفات تعريف الارتباط أو بصمات الأصابع، مما يلغي الحاجة إلى لافتات الموافقة ويحافظ على امتثالك للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA).
ملكية البيانات ذاتية الاستضافة
تبقى جميع بيانات الزوار على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) — لا مشاركة مع أطراف ثالثة، لا وسطاء بيانات، لا قيود على المنصة.
سكريبت تضمين خفيف الوزن
يتكامل مقتطف JavaScript واحد أو متتبع بكسل 1×1 بدون JavaScript مع أي موقع ويب أو منشئ مواقع ثابتة.
إدارة مواقع متعددة
إدارة التحليلات لمواقع ويب متعددة من لوحة تحكم واحدة، مع ضوابط وصول لكل موقع للفرق.
بيانات الجلسة في الوقت الحقيقي
عرض الجلسات النشطة، ومصادر الإحالة، وأوقات تحميل الصفحة، والتوزيع الجغرافي فور حدوثها.
لماذا تشغّل Shynet على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
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استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
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