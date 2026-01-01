نشر Plausible Analytics بنقرة واحدة.
منصة تحليلات ويب خفيفة الوزن ولا تستخدم ملفات تعريف الارتباط، متوافقة تمامًا مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وتحتفظ بجميع بيانات الزوار على الخادم الخاص بك.
اختر خطة VPS لـ Plausible Analytics
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Plausible Analytics؟
Plausible Analytics هو بديل مفتوح المصدر يركز على الخصوصية لـ Google Analytics، يتتبع مقاييس موقع الويب الأساسية دون استخدام ملفات تعريف الارتباط أو جمع البيانات الشخصية أو لافتات الموافقة. يزن نص التتبع الخاص به أقل من 1 كيلوبايت، لذا ليس له أي تأثير تقريبًا على أوقات تحميل الصفحة بينما يوفر لوحة تحكم نظيفة تحتوي على جميع رؤى حركة المرور التي تحتاجها.
استضافة Plausible ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل مشاهدة صفحة وسجل حدث على بنيتك التحتية دون وصول طرف ثالث. يجمع هذا القالب بين تطبيق Plausible وPostgreSQL للبيانات الوصفية وClickHouse لاستعلامات التحليلات عالية الأداء، مما يمنحك إعدادًا كاملاً وجاهزًا للإنتاج يحتفظ بالبيانات إلى أجل غير مسمى بتكلفة بنية تحتية ثابتة.
الميزات الأساسية في Plausible Analytics
تتبع بدون ملفات تعريف الارتباط
يقيس حركة المرور بدون ملفات تعريف الارتباط أو المعرفات الدائمة، لذلك لا تحتاج إلى لافتة موافقة وتبقى متوافقًا مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) بشكل افتراضي.
سكريبت أقل من 1 كيلوبايت
برنامج التتبع أصغر من معظم الصور، ولا يضيف أي تأخير ملموس لتحميل الصفحات مع استمراره في التقاط جميع المقاييس الأساسية.
لوحة التحكم اللحظية
شاهد أعداد الزوار المباشرة جنبًا إلى جنب مع الاتجاهات التاريخية ومصادر الزيارات والصفحات الأكثر زيارة في لوحة تحكم واحدة سهلة القراءة.
تتبع الأهداف والأحداث
راقب التحويلات والأحداث المخصصة — إرسالات النماذج، ونقرات الأزرار، والروابط الخارجية — دون كتابة رمز تحليلات معقد.
ClickHouse محرك التحليلات
يمكّن تخزين ClickHouse العمودي الاستعلامات السريعة عبر ملايين مشاهدات الصفحة، مما يسمح بتحميل لوحات المعلومات فورًا حتى في المواقع ذات حركة المرور العالية.
لماذا تشغّل Plausible Analytics على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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