خصم يصل إلى 68% على Plausible Analytics

نشر Plausible Analytics بنقرة واحدة.

منصة تحليلات ويب خفيفة الوزن ولا تستخدم ملفات تعريف الارتباط، متوافقة تمامًا مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وتحتفظ بجميع بيانات الزوار على الخادم الخاص بك.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Plausible Analytics بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ Plausible Analytics

خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Plausible Analytics؟

Plausible Analytics هو بديل مفتوح المصدر يركز على الخصوصية لـ Google Analytics، يتتبع مقاييس موقع الويب الأساسية دون استخدام ملفات تعريف الارتباط أو جمع البيانات الشخصية أو لافتات الموافقة. يزن نص التتبع الخاص به أقل من 1 كيلوبايت، لذا ليس له أي تأثير تقريبًا على أوقات تحميل الصفحة بينما يوفر لوحة تحكم نظيفة تحتوي على جميع رؤى حركة المرور التي تحتاجها.

استضافة Plausible ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل مشاهدة صفحة وسجل حدث على بنيتك التحتية دون وصول طرف ثالث. يجمع هذا القالب بين تطبيق Plausible وPostgreSQL للبيانات الوصفية وClickHouse لاستعلامات التحليلات عالية الأداء، مما يمنحك إعدادًا كاملاً وجاهزًا للإنتاج يحتفظ بالبيانات إلى أجل غير مسمى بتكلفة بنية تحتية ثابتة.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Plausible Analytics

تتبع بدون ملفات تعريف الارتباط

يقيس حركة المرور بدون ملفات تعريف الارتباط أو المعرفات الدائمة، لذلك لا تحتاج إلى لافتة موافقة وتبقى متوافقًا مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) بشكل افتراضي.

سكريبت أقل من 1 كيلوبايت

برنامج التتبع أصغر من معظم الصور، ولا يضيف أي تأخير ملموس لتحميل الصفحات مع استمراره في التقاط جميع المقاييس الأساسية.

لوحة التحكم اللحظية

شاهد أعداد الزوار المباشرة جنبًا إلى جنب مع الاتجاهات التاريخية ومصادر الزيارات والصفحات الأكثر زيارة في لوحة تحكم واحدة سهلة القراءة.

تتبع الأهداف والأحداث

راقب التحويلات والأحداث المخصصة — إرسالات النماذج، ونقرات الأزرار، والروابط الخارجية — دون كتابة رمز تحليلات معقد.

ClickHouse محرك التحليلات

يمكّن تخزين ClickHouse العمودي الاستعلامات السريعة عبر ملايين مشاهدات الصفحة، مما يسمح بتحميل لوحات المعلومات فورًا حتى في المواقع ذات حركة المرور العالية.

لماذا تشغّل Plausible Analytics على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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ابدأ محليًا. وتوسّع عالميًا

اختر موقع خادم قريبًا من جمهورك لتحسين سرعة التحميل. لدينا مراكز بيانات في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

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أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.

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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.

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