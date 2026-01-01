Plausible Analytics هو بديل مفتوح المصدر يركز على الخصوصية لـ Google Analytics، يتتبع مقاييس موقع الويب الأساسية دون استخدام ملفات تعريف الارتباط أو جمع البيانات الشخصية أو لافتات الموافقة. يزن نص التتبع الخاص به أقل من 1 كيلوبايت، لذا ليس له أي تأثير تقريبًا على أوقات تحميل الصفحة بينما يوفر لوحة تحكم نظيفة تحتوي على جميع رؤى حركة المرور التي تحتاجها.

استضافة Plausible ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل مشاهدة صفحة وسجل حدث على بنيتك التحتية دون وصول طرف ثالث. يجمع هذا القالب بين تطبيق Plausible وPostgreSQL للبيانات الوصفية وClickHouse لاستعلامات التحليلات عالية الأداء، مما يمنحك إعدادًا كاملاً وجاهزًا للإنتاج يحتفظ بالبيانات إلى أجل غير مسمى بتكلفة بنية تحتية ثابتة.