نشر Krayin CRM بنقرة واحدة
نظام Laravel CRM مفتوح المصدر لإدارة العملاء المحتملين وجهات الاتصال ومسارات العمل وعلاقات العملاء من البداية إلى النهاية.
اختر خطة VPS لـ Krayin CRM
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Krayin CRM؟
Krayin CRM هو إطار عمل مجاني ومفتوح المصدر لإدارة علاقات العملاء مبني على Laravel و Vue.js. يوفر لفرق المبيعات بيئة عمل متكاملة لدورة حياة العميل — بدءًا من التقاط العملاء المحتملين وتأهيلهم، مرورًا بتتبع مسار المبيعات، وإنشاء عروض الأسعار، وأنشطة ما بعد البيع — دون الحاجة إلى ترخيص لكل مستخدم أو الارتباط بمورد واحد.
استضافة Krayin ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل عميل محتمل، وجهة اتصال، وتبادل بريد إلكتروني، ورقم إيرادات داخل البنية التحتية التي تتحكم بها، ويسمح للمطورين بتوسيع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) من خلال حزم Laravel، والسمات المخصصة، وواجهات برمجة تطبيقات REST ليتناسب مع الطريقة التي يبيع بها فريقك بالفعل.
الميزات الأساسية في Krayin CRM
خطوط أنابيب المبيعات المرئية
اسحب العملاء المحتملين عبر مراحل كانبان القابلة للتخصيص حتى يتمكن الممثلون والمديرون دائمًا من رؤية حالة الصفقات بنظرة سريعة.
إدارة العملاء المحتملين
التقاط العملاء المحتملين من نماذج الويب، وتعيين مالكين لهم، وتسجيل النقاط حسب المصدر، وتحويل العملاء المحتملين المؤهلين إلى حسابات وعروض أسعار.
سمات مخصصة
أضف حقولاً مخصصة إلى العملاء المحتملين وجهات الاتصال والمؤسسات وعروض الأسعار دون لمس التعليمات البرمجية، لمطابقة نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) مع عملية المبيعات الخاصة بك.
عروض الأسعار والمنتجات
أنشئ عروض أسعار ذات علامة تجارية من كتالوج منتجات مدمج مع قواعد الضرائب والخصم، ثم تتبعها حتى إتمام الصفقة بنجاح.
البريد الإلكتروني والأنشطة
سجّل المكالمات والاجتماعات ورسائل البريد الإلكتروني مقابل أي سجل، مع عروض التقويم وتذكيرات المتابعة للحفاظ على سير الصفقات.
نماذج الويب وAPIs
انشر نماذج ويب قابلة للتضمين لالتقاط العملاء المحتملين واستخدم REST API لمزامنة البيانات مع حزمة التسويق الحالية لديك.
لماذا تشغّل Krayin CRM على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
موقع الخادم الموصى به:
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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.
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