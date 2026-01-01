يعمل Firefox في Docker على تشغيل متصفح كامل الميزات على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) ويبثه إلى أي متصفح ويب حديث عبر واجهة مستخدم رسومية (GUI) قائمة على الويب. يمنحك هذا بيئة تصفح معزولة تحمي أجهزتك المحلية، وتخفي عنوان IP الخاص بمنزلك، وتتيح لك الحفاظ على ملف تعريف تصفح متسق — مكتمل بالإشارات المرجعية وكلمات المرور والإضافات — يمكن الوصول إليه من أي مكان في العالم.

إن استضافة Firefox ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن جلسات التصفح الخاصة بك لا تتم معالجتها أبدًا عبر خدمة سطح مكتب بعيد تجارية، مما يمنح باحثي الأمن والمستخدمين المهتمين بالخصوصية والفرق البعيدة متصفحًا خاصًا ومتاحًا دائمًا تحت سيطرتهم الخاصة.