نشر فايرفوكس بنقرة واحدة.
متصفح فايرفوكس مستضاف ذاتيًا يمكن الوصول إليه من أي جهاز عبر واجهة ويب، مع إشارات مرجعية دائمة وإضافات وإعدادات.
اختر خطة VPS لـ Firefox
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Firefox؟
يعمل Firefox في Docker على تشغيل متصفح كامل الميزات على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) ويبثه إلى أي متصفح ويب حديث عبر واجهة مستخدم رسومية (GUI) قائمة على الويب. يمنحك هذا بيئة تصفح معزولة تحمي أجهزتك المحلية، وتخفي عنوان IP الخاص بمنزلك، وتتيح لك الحفاظ على ملف تعريف تصفح متسق — مكتمل بالإشارات المرجعية وكلمات المرور والإضافات — يمكن الوصول إليه من أي مكان في العالم.
إن استضافة Firefox ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن جلسات التصفح الخاصة بك لا تتم معالجتها أبدًا عبر خدمة سطح مكتب بعيد تجارية، مما يمنح باحثي الأمن والمستخدمين المهتمين بالخصوصية والفرق البعيدة متصفحًا خاصًا ومتاحًا دائمًا تحت سيطرتهم الخاصة.
الميزات الأساسية في Firefox
بيئة تصفح معزولة
تصفح من عنوان IP الخاص بالخادم الافتراضي الخاص (VPS) بدلاً من اتصالك المحلي، مما يحمي نظامك المحلي من التهديدات المستندة إلى الويب ويخفي عنوان منزلك.
ملف شخصي دائم
تبقى الإشارات المرجعية والسجل وكلمات المرور والإضافات المثبتة بعد إعادة تشغيل الحاويات، مما يمنحك تجربة تصفح متسقة في كل مرة.
الوصول من أي جهاز
افتح جلسة المتصفح الخاصة بك في أي متصفح ويب حديث — لا يلزم تثبيت أي برنامج أو عميل VNC على الجهاز الذي يتم الوصول منه.
دعم الإضافات
قم بتثبيت أي إضافة لمتصفح فايرفوكس، بما في ذلك أدوات حظر الإعلانات ومديري كلمات المرور وأدوات الخصوصية، تمامًا كما تفعل على تثبيت فايرفوكس محلي.
بث صوتي
صوت الويب ممكّن افتراضيًا حتى تتمكن من تشغيل الوسائط ومشاهدة مقاطع الفيديو واستخدام تطبيقات الصوت المستندة إلى الويب عبر الجلسة عن بُعد.
لماذا تشغّل Firefox على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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