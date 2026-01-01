Mitra هي منصة تدوين مصغر فيدرالية مفتوحة المصدر مكتوبة بلغة Rust تتصل بالـ Fediverse الأوسع عبر بروتوكول ActivityPub. تستهلك ذاكرة أقل من 50 ميجابايت، وتعمل بشكل مريح على أصغر خطط VPS بينما تتفاعل مع Mastodon و Pleroma و Misskey والشبكات الفيدرالية الأخرى. ولأن Mitra تنفذ واجهة برمجة تطبيقات Mastodon (API)، يعمل كل عميل Mastodon شائع مباشرة.

استضافة Mitra ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك يحافظ على الرسم البياني الاجتماعي الخاص بك، والمنشورات، وبيانات المشتركين تحت سيطرتك الكاملة — لا توجد خلاصات خوارزمية، ولا إعلانات، ولا منصة طرف ثالث تحدد القواعد. أنت تحدد سياسة التسجيل، ونهج الإشراف، ونطاق الفيدرالية لمجتمعك.