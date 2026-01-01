نشر ميترة بنقرة واحدة.
شبكة اجتماعية موحدة خفيفة الوزن مبنية على Rust مع توافق كامل مع واجهة برمجة تطبيقات Mastodon وبصمة ذاكرة صغيرة جدًا.
اختر خطة VPS لـ Mitra
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Mitra؟
Mitra هي منصة تدوين مصغر فيدرالية مفتوحة المصدر مكتوبة بلغة Rust تتصل بالـ Fediverse الأوسع عبر بروتوكول ActivityPub. تستهلك ذاكرة أقل من 50 ميجابايت، وتعمل بشكل مريح على أصغر خطط VPS بينما تتفاعل مع Mastodon و Pleroma و Misskey والشبكات الفيدرالية الأخرى. ولأن Mitra تنفذ واجهة برمجة تطبيقات Mastodon (API)، يعمل كل عميل Mastodon شائع مباشرة.
استضافة Mitra ذاتيًا على خادم VPS الخاص بك يحافظ على الرسم البياني الاجتماعي الخاص بك، والمنشورات، وبيانات المشتركين تحت سيطرتك الكاملة — لا توجد خلاصات خوارزمية، ولا إعلانات، ولا منصة طرف ثالث تحدد القواعد. أنت تحدد سياسة التسجيل، ونهج الإشراف، ونطاق الفيدرالية لمجتمعك.
الميزات الأساسية في Mitra
بصمة ذاكرة ضئيلة
يعمل بأقل من 50 ميجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، مما يجعله أخف خادم اجتماعي موحد متاح ومثالي لعمليات نشر VPS الصغيرة.
متوافق مع Mastodon API
يعمل مع كل تطبيق عميل Mastodon موجود تقريبًا على الويب، سطح المكتب، أندرويد، و iOS دون تعديل.
اتحاد ActivityPub
يتصل بآلاف مثيلات فيديفيرس بحيث يمكن للمستخدمين متابعة الحسابات عبر Mastodon و Pleroma و Misskey ومنصات أخرى.
اشتراكات مدمجة
تتيح الاشتراكات الأصلية للمحتوى المدفوع التي تتم تسويتها بعملة مونيرو للمبدعين تحقيق الدخل من أعمالهم دون الحاجة إلى معالجات دفع تابعة لجهات خارجية.
ترحيل الحساب
يمكن للمستخدمين نقل هويتهم ومتابعيهم إلى خادم آخر، مما يضمن عدم الارتباط بمثيل واحد.
دعم Tor و I2P
يتحد عبر Tor و I2P بشكل جاهز للمجتمعات التي تركز على الخصوصية والمثيلات الموجهة عبر شبكة تور.
لماذا تشغّل Mitra على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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