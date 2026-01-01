خصم يصل إلى 68% على ImmuDB

نشر ImmuDB بنقرة واحدة.

قاعدة بيانات ثابتة ومقاومة للتلاعب مع تحقق تشفيري لضمان سلامة البيانات القابلة للتدقيق.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر ImmuDB بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ ImmuDB

خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام ImmuDB؟

ImmuDB هي قاعدة بيانات مفتوحة المصدر وغير قابلة للتغيير، مكتوبة بلغة Go، وتحتفظ بالسجل الكامل لجميع تغييرات البيانات. يتم التحقق من كل عملية كتابة تشفيرياً، مما يجعل من المستحيل تعديل أو حذف السجلات دون اكتشاف – مما يوفر لك مسار تدقيق مقاوم للتلاعب بطبيعته.

يمكن نشر ImmuDB كخادم مستقل، ويدعم نماذج بيانات المفتاح-القيمة، وSQL، والمستندات، ويأتي مع وحدة تحكم ويب مدمجة لتصفح البيانات وإدارة المستخدمين. تمنحك الاستضافة الذاتية تحكماً كاملاً في سجلات التدقيق الحساسة، وسجلات الامتثال، وتاريخ المعاملات على البنية التحتية الخاصة بك دون أي تبعيات خارجية.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في ImmuDB

تخزين مقاوم للتلاعب

كل سجل مرتبط بتجزئات تشفيرية، لذا يمكن للعملاء أو المدققين اكتشاف أي تعديل أو حذف على الفور.

دعم النماذج المتعددة

استعلم عن البيانات باستخدام واجهات المفتاح-القيمة، أو SQL، أو المستندات — كلها تشترك في نفس محرك التخزين غير القابل للتغيير دون الحاجة إلى ترحيلات المخطط بين النماذج.

وحدة تحكم الويب المُدمجة

واجهة مستخدم ويب متكاملة على المنفذ 8080 تتيح لك استكشاف قواعد البيانات وتشغيل استعلامات SQL وإدارة المستخدمين دون الحاجة لتثبيت أدوات إضافية.

التحقق التشفيري

يمكن للعملاء التحقق بشكل مستقل من سلامة أي قيمة يقرؤونها باستخدام براهين شجرة ميركل، مما يلغي الحاجة إلى الثقة بالخادم بشكل أعمى.

سجل التدقيق الكامل

يتم الاحتفاظ بجميع إصدارات كل مفتاح بشكل دائم، مما يمنح فرق الامتثال والمدققين سلسلة حراسة كاملة وقابلة للتحقق لكل نقطة بيانات.

لماذا تشغّل ImmuDB على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

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