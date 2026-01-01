ImmuDB هي قاعدة بيانات مفتوحة المصدر وغير قابلة للتغيير، مكتوبة بلغة Go، وتحتفظ بالسجل الكامل لجميع تغييرات البيانات. يتم التحقق من كل عملية كتابة تشفيرياً، مما يجعل من المستحيل تعديل أو حذف السجلات دون اكتشاف – مما يوفر لك مسار تدقيق مقاوم للتلاعب بطبيعته.

يمكن نشر ImmuDB كخادم مستقل، ويدعم نماذج بيانات المفتاح-القيمة، وSQL، والمستندات، ويأتي مع وحدة تحكم ويب مدمجة لتصفح البيانات وإدارة المستخدمين. تمنحك الاستضافة الذاتية تحكماً كاملاً في سجلات التدقيق الحساسة، وسجلات الامتثال، وتاريخ المعاملات على البنية التحتية الخاصة بك دون أي تبعيات خارجية.