نشر ImmuDB بنقرة واحدة.
قاعدة بيانات ثابتة ومقاومة للتلاعب مع تحقق تشفيري لضمان سلامة البيانات القابلة للتدقيق.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام ImmuDB؟
ImmuDB هي قاعدة بيانات مفتوحة المصدر وغير قابلة للتغيير، مكتوبة بلغة Go، وتحتفظ بالسجل الكامل لجميع تغييرات البيانات. يتم التحقق من كل عملية كتابة تشفيرياً، مما يجعل من المستحيل تعديل أو حذف السجلات دون اكتشاف – مما يوفر لك مسار تدقيق مقاوم للتلاعب بطبيعته.
يمكن نشر ImmuDB كخادم مستقل، ويدعم نماذج بيانات المفتاح-القيمة، وSQL، والمستندات، ويأتي مع وحدة تحكم ويب مدمجة لتصفح البيانات وإدارة المستخدمين. تمنحك الاستضافة الذاتية تحكماً كاملاً في سجلات التدقيق الحساسة، وسجلات الامتثال، وتاريخ المعاملات على البنية التحتية الخاصة بك دون أي تبعيات خارجية.
الميزات الأساسية في ImmuDB
تخزين مقاوم للتلاعب
كل سجل مرتبط بتجزئات تشفيرية، لذا يمكن للعملاء أو المدققين اكتشاف أي تعديل أو حذف على الفور.
دعم النماذج المتعددة
استعلم عن البيانات باستخدام واجهات المفتاح-القيمة، أو SQL، أو المستندات — كلها تشترك في نفس محرك التخزين غير القابل للتغيير دون الحاجة إلى ترحيلات المخطط بين النماذج.
وحدة تحكم الويب المُدمجة
واجهة مستخدم ويب متكاملة على المنفذ 8080 تتيح لك استكشاف قواعد البيانات وتشغيل استعلامات SQL وإدارة المستخدمين دون الحاجة لتثبيت أدوات إضافية.
التحقق التشفيري
يمكن للعملاء التحقق بشكل مستقل من سلامة أي قيمة يقرؤونها باستخدام براهين شجرة ميركل، مما يلغي الحاجة إلى الثقة بالخادم بشكل أعمى.
سجل التدقيق الكامل
يتم الاحتفاظ بجميع إصدارات كل مفتاح بشكل دائم، مما يمنح فرق الامتثال والمدققين سلسلة حراسة كاملة وقابلة للتحقق لكل نقطة بيانات.
لماذا تشغّل ImmuDB على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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